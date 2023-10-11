لیلا امینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی الگوهای هواشناسی بیانگر عبور امواج ناپایدار از امروز بعدازظهر تا اوایل هفته آینده از سطح استان است.
وی ادامه داد: از امروز تا شنبه ۲۲ مهر ماه در بیشتر مناطق بویژه ساعات در بعداز ظهر افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید را انتظار داریم که در غرب و شمال استان احتمال توفان لحظهای وجود دارد و در نیمه شرقی و مناطق مستعد همراه با گردوخاک محلی است.
رئیس مرکز پیشبینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: از شامگاه امروز بارش رگبار پراکنده باران و رعد و برق در مناطق نیمه شمالی و غرب استان اصفهان از جمله خوانسار، میمه، نطنز، اردستان پیشبینی میشود و این شرایط طی روزهای پنجشنبه و جمعه نیز در خوانسار، گلپایگان، میمه، نطنز، کاشان، آران و بیدگل، اردستان، چوپانان و بادرود ادامه مییابد.
امینی با بیان اینکه از روز جمعه دما بین چهار تا ۶ درجه سلسیوس به ویژه در نیمه شمالی اصفهان کاهش مییابد، گفت: دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد و بر این اساس بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
نظر شما