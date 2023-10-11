رونمایی از سامانه پایش اراضی در ۱۶ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در تمامی استان‌های کشور رونمایی شد. در این رویداد که در مجتمع قضائی امام خمینی و با حضور علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سردار یزدی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، احسان کشتکاری، عضو هیأت عامل و مازیار مباشری، مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی از سازمان فناوری اطلاعات ایران و مدیران کل استانی که به صورت ویدئو کنفرانس حضور داشتند، برگزار شد، سامانه پایش اراضی کشور که یکی از دو زیرسامانه زمین است، در ۱۶ استان کشور رونمایی شد. سامانه زمین، پیش از این در ۱۵ استان کشور رونمایی شده بود و از امروز اراضی ۳۱ استان کشور تحت پایش این سامانه قرار دارند.

مازیار مباشری، مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی در ابتدا، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت سامانه زمین، این سامانه را نتیجه تعامل میان سه قوه دانست و بیان داشت: پیشرو بودن این سامانه به لحاظ هم‌افزایی و همکاری قوای سه‌گانه بسیار خاص و منحصر به فرد است. به طوری که زمین، حاصل تعامل پنج دستگاه اعم از: وزارت اطلاعات و ارتباطات، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت اطلاعات است که بر اساس قوانین بالادستی، هر یک مسولیتی را به عهده گرفته‌اند.

مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، ورود سازمان فناوری اطلاعات ایران را به مثابه سکویی برای حل یک مشکل ملی و ارائه خدمات حوزه زمین به ذی‌نفعان توصیف کرد و گفت: از یک طرف، هدف این بود که زمین خواری به عنوان یک جرم و فساد اقتصادی مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد و از طرف دیگر به متقاضیان اخذ مجوزهای حوزه زمین، خدماتی ارائه شود تا ضمن جمع‌شدن کاغذبازی‌ها، جلوی نقش بستن امضاهای طلایی گرفته شود که این مهم با فعالیت سامانه درگاه متقاضیان به عنوان یکی از زیرسامانه‌های زمین، در یک نقطه با یکدیگر تلاقی پیدا کردند.

مباشری با اشاره به اینکه ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها، کار ما را برای تکمیل سامانه پایش اراضی کشور، بسیار سخت کرده بود، گفت: در کلیه استان‌های کشور، حداقل یک پهنه از اراضی ملی مورد رصد و پایش هوشمند قرار گرفته است و در حال آماده‌سازی نقشه‌های سایر پهنه‌ها هستیم که پس از ارسال توسط دستگاه‌های متولی، در سامانه پایش اراضی قرار می‌گیرند.

مدیرکل سازمان فناوری اطلاعات ایران، در تشریح جزئیات بیشتر وضعیت نقشه‌های سایر پهنه‌های کشور تصریح داشت: بر اساس تکالیف محوله در ضوابط اجرایی سامانه زمین مقرر شده بود، یک پهنه از اراضی کشور تا تابستان سال جاری در سامانه پایش اراضی کشور به طور سراسری بارگذاری شود. در حال حاضر نیز با توجه به دریافت نقشه‌های پهنه‌های اراضی ملی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، این اقدام انجام شده و کل استان‌ها در حال استفاده و بهره‌برداری از آن هستند. بدیهی است، پنج پهنه دیگر اراضی نیز باید توسط سایر دستگاه‌های متولی ارائه شوند تا آنها نیز برای ذی‌نفعان قابل استفاده باشند. تا کنون سه دستگاه، نقشه‌های خود را ارائه داده‌اند که در حال انجام بررسی‌های فنی جهت بارگذاری در سامانه پایش هستیم.

وی در خصوص نیازمندی‌هایی که باعث شد رونمایی کامل از سامانه تا امروز به تأخیر بیفتد، تصریح داشت: در گام نخست، پرونده تخلف در حوزه زمین باید احصا و تشکیل شود، اما انتقال پرونده شکل گرفته به قوه قضائیه بیشتر از یکصد روز طول می‌کشد. ما برای حل این مشکل بین دایره حقوقی حفاظت از اراضی قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات ایران، تعاملی برقرار کرده‌ایم تا اتصال سامانه‌ای میان این دو برقرار و مسئله حل شود.

در این رویداد، مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی هم‌چنین استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در به‌کارگیری و استفاده از هوش مصنوعی در سامانه زمین را دارای نقشی مؤثر در افزایش چشمگیر دقت و سرعت شناسایی تخلفات حوزه اراضی ارزیابی کرد.

مباشری در پایان، پیشنهاد استفاده از سامانه زمین در بررسی‌های فنی و کارشناسی پرونده‌های قضائی در این حوزه را مطرح کرد و افزود: متأسفانه در قوانین عام کشور، هنوز نقش و جایگاهی برای سامانه زمین در حل پرونده‌هایی نظیر تغییر کاربری وجود ندارد و امیدوارم کارشناسان در این جلسه برای حل این مشکلات به ارائه راهکار بپردازند.

گفتنی است، تا به امروز ۳۲ هزار و ۷۴۸ تغییر در سراسر کشور توسط سامانه پایش پنجره واحد مدیریت زمین شناسایی شده است و مجموع تغییرات شناسایی شده معادل ۱۷ هزار و ۶۷۰ هکتار است.