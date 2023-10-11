 ۶۴۲ فقره سند مالکیت در شهرستان سلطانیه صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه ای صبح چهارشنبه در جلسه بررسی طرح های بنیاد مسکن استان زنجان، گفت: در زمینه اجرای طرح هادی و همچنین آسفالت معابر روستایی در شهرستان سلطانیه گام های مطلوبی در سال جاری برداشته شده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در زمینه آسفالت معابر روستایی در شهرستان سلطانیه نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۲.۸ درصدی داشتیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، گفت: خوشبختانه در سال جاری در زمینه صدور سند مالکیت برای واحد های مسکونی روستایی شهرستان سلطانیه با رشد قابل توجهی مواجهه بودیم.

خواجه ای تاکید کرد: در سال جاری در زمینه صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی در این شهرستان رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

وی گفت: طبق برنامه ابلاغی، مقرر بود تعداد ۳۲۰ فقره سند مالکیت برای واحد های مسکونی روستایی سلطانیه طی سال جاری صادر شود که تنها در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۶۴۲ فقره پرونده متقاضیان به اداره ثبت اسناد ارسال شده و برای این تعداد سند صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، گفت: طی دو سال اخیر ۴۹ درصد روستاهای شهرستان حداقل یکبار از نعمت اجرای آسفالت بهره مند شده اند.