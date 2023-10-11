  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۳۲

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان:

 ۶۴۲ فقره سند مالکیت در شهرستان سلطانیه صادر شده است

 ۶۴۲ فقره سند مالکیت در شهرستان سلطانیه صادر شده است

زنجان-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۶۴۲ فقره سند مالکیت در شهرستان سلطانیه صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خواجه ای صبح چهارشنبه در جلسه بررسی طرح های بنیاد مسکن استان زنجان، گفت: در زمینه اجرای طرح هادی و همچنین آسفالت معابر روستایی در شهرستان سلطانیه گام های مطلوبی در سال جاری برداشته شده است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در زمینه آسفالت معابر روستایی در شهرستان سلطانیه نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۲.۸ درصدی داشتیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، گفت: خوشبختانه در سال جاری در زمینه صدور سند مالکیت برای واحد های مسکونی روستایی شهرستان سلطانیه با رشد قابل توجهی مواجهه بودیم.

خواجه ای تاکید کرد: در سال جاری در زمینه صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی در این شهرستان رشد ۲۰۰ درصدی داشته است.

وی گفت: طبق برنامه ابلاغی، مقرر بود تعداد ۳۲۰ فقره سند مالکیت برای واحد های مسکونی روستایی سلطانیه طی سال جاری صادر شود که تنها در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۶۴۲ فقره پرونده متقاضیان به اداره ثبت اسناد ارسال شده و برای این تعداد سند صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، گفت: طی دو سال اخیر ۴۹ درصد روستاهای شهرستان حداقل یکبار از نعمت اجرای آسفالت بهره مند شده اند.

کد مطلب 5908522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها