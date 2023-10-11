شرط برگزاری بازیهای استقلال در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه آزادی که میزبان دیدارهای خانگی تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس است در فصل بیست و سوم دچار مشکلات اساسی شده و صدای بازیکنان و مربیان را از لحاظ کیفیت چمن و… در آورده است.

در همین خصوص سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات لیگ برتر چند روز پیش در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که احتمال دارد دو باشگاه سرخابی از ورزشگاه‌های سایر استان‌ها برای میزبانی بازی‌های خانگی خود استفاده کنند.

علی خطیر مدیرعامل باشگاه نیز شب گذشته و با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی به این موضوع اشاره کرد و گفت: احتمال دارد که از این به بعد از ورزشگاه امام (ع) مشهد برای میزبانی حریفان خود استفاده کنیم.

علیرضا تاج فیروز مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ادعای خطیر بیان کرد: باشگاه استقلال در تاریخ ۱۵ مهرماه نامه‌ای برای ما ارسال و خواستار برگزاری دیدارهای خود در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد شد. تاکنون به دلیل مشغله کاری نتوانسته ایم در این مورد جلسه‌ای را برگزار کنیم.

او ادامه داد: ورزشگاه امام رضا (ع) برای اداره کل ورزش و جوانان استان نیست و مسئولیت این ورزشگاه را تربیت بدنی آستان قدس رضوی برعهده دارد و این عزیزان باید مذاکرات را با استقلالی‌ها داشته باشند. البته به دلیل اینکه این ورزشگاه در مرکز شهر قرار دارد و رفت و آمدهای زیادی در اطراف آن انجام می‌شود باید سایر مسئولان ذی ربط نیز موافقت خود را در این مورد اعلام کنند.

تاج فیروز در پاسخ به این سوال که آیا این ورزشگاه آمادگی میزبانی از دیدارهای لیگ برتر را دارد یا خیر، تصریح کرد: ورزشگاه امام رضا (ع) تنها ورزشگاه دارای گرید A+ در ایران است و کیفیت چمن این ورزشگاه هم بسیار مطلوب بوده و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در پایان خاطر نشان کرد: اگر سایر نهادهای مربوطه هم رضایت خود را از میزبانی بازی‌های استقلال تهران اعلام کنند؛ مدیران این باشگاه باید با ما وارد مذاکره شوند تا مشکلی در رابطه با مسائل مختلف به وجود نیاید.