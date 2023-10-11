برگزاری جشنواره کودکان شهر شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره کودکان شهر شیراز با عنوان «پ پاک، ت تمیز» در تالار بوستان آزادی شیراز با حضور دانش‌آموزان مدارس برگزار شد و بسیاری از کودکان و نوجوانان از آن استقبال کردند.

بر همین اساس اداره آموزش و مشارکت مردمی حفاظت محیط زیست فارس با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز و اداره کل آموزش و پرورش فارس تصمیم به برگزاری این جشنوارۀ کودکانه گرفت.

در این برنامه به منظور ارتقای فرهنگ زیست محیطی و همچنین آگاه سازی دانش آموزان برای مسئولیت پذیری نسبت به محیط زیست و آشنایی با شغل محیط بانی، یکی از محیط بانان محیط زیست فارس در برنامه حضور پیدا کرد و وظایف خود را در راستای حفظ محیط زیست و حیات وحش با زبانی ساده تشریح کرد.

در این ویژه برنامه شاد و خلاق با شعار ملی روز کودک «کودکی بهتر، زندگی بهتر»، برنامه پویا نمایی محیط زیستی برای ۲۵۰ کودک دختر از دبستان‌های ناحیه دو شیراز پخش شد.

در بخش دوم جشنواره، نمایش «پ پاک، ت تمیز» با گروه هنرمندان شیرازی به کارگردانی مهران مقدر به اجرا درآمد و کودکان به شیوۀ غیرمستقیم با مسائل، مشکلات و نقش آفرینی کودکان برای داشتن محیط زیست بهتر و زندگی سالم آشنا شدند.

هفته ملی کودک سال ۱۴۰۲ با شعار «کودکی بهتر، زندگی بهتر» از ۱۵ آغاز شده و تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۲ ادامه دارد و به همین مناسبت برنامه‌های مختلفی در سطح شیراز و کشور برای گرامیداشت این روز برگزار می‌شود.