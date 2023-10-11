رسول بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دور دوم سفر استانی رئیس جمهور به فارس با ابراز رضایتمندی از خدمات دولت سیزدهم در شهرستان زرین دشت اظهار کرد: توسعه شهرستان زرین دشت در دولت سیزدهم با شتاب چشمگیری رو به رو بوده است.

وی افزود: در حوزه نهضت ملی مسکن در شهرستان زرین دشت کار واگذاری ۹ شهرک جهت آماده سازی واحدهای مسکونی برای ۶ هزار نفر متقاضی طرح اقدام‌ملی در سه نقطه شهری این شهرستان (حاجی آباد، شهرپیر و دبیران) شروع و در آینده نزدیک تعدادی از این واحدها به بهره برداری می‌رسد.

پوشش صد درصدی گاز رسانی رسانی به مناطق شهری و روستایی زرین دشت



فرماندار شهرستان زرین دشت، همچنین از پوشش صددرصدی عملیات گاز رسانی به تمام مناطق شهری و روستایی این شهرستان نیز خبر داد و بیان کرد: مزایجان دور افتاده‌ترین روستای شهرستان زرین دشت است که عملیات اجرایی گاز رسانی آن آغاز و امید می‌رود تا پایان فصل پاییز مردم این نقطه از شهرستان زرین دشت از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

اصلاح گردنه شهرپیر با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی تا سه ماه آینده به اتمام می‌رسد

بهمنی، بهسازی محور حاجی آباد به شهرپیر با حذف گردنه شهرپیر به طول ۲.۸ دهم کیلومتر را از دیگر خدمات ارزنده دولت سیزدهم در شهرستان زرین دشت برشمرد و اظهار کرد: این پروژه مهم که تقریباً با پیشرفت ۷۵ درصدی روبروست ظرف مدت سه ماه آینده به بهره برداری کامل می‌رسد.

بهمنی گفت: اجرای عملیات احداث کانال‌های آبرسانی به مزارع پایین دست سد تنظیمی خسویه به طول ۱۲ کیلومتر، برق رسانی به روستای مزایجان با احداث نیروگاه دیزل ژنراتور با هدف انتقال برق به روستای مزایجان و احداث خط فشار متوسط، که در هفته دولت امسال کلنگ زنی شده از اقدامات مهم دولت سیزدهم در شهرستان زرین دشت است که پیش بینی می‌شود ظرف چند ماه آینده به بهره برداری برسد.

احداث ۶ زمین چمن مصنوعی کوچک و یک زمین چمن بزرگ ورزشی، توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس، احداث مسکن روستایی، سامان دهی پروژه‌های مخابراتی، بهداشت و درمان و آبخیزداری از دیگر اقدامات توسعه‌ای دولت در شهرستان زرین دشت است که فرماندار زرین دشت به آن اشاره داشت.

وی ضمن ابراز امیدواری از دور دوم سفر ریاست جمهوری و هیأت دولت به استان فارس به جهت تخصیص اعتبارات ویژه برای مصوبات این سفر، از کلنگ زنی سایت ۲۰ هکتاری یک شهرک مسکونی که در مجاورت دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان زرین دشت واقع شده، جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روز جمعه این هفته خبر داد.