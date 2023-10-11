به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت علوم با توجه به درخواست اتحادیه دانشگاه ها و موسسه آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی مبنی بر تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد از سازمان سنجش آموزش کشور درخواست کرد تا پایان مهرماه تکمیل ظرفیت برای دانشگاه ها و موسسات مذکور لحاظ شود.

متن نامه به شرح زیر است:

«با عنایت به نامه شماره۱۳۷- ۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۰۳ اتحادیه دانشگاه ها و موسسه آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی مبنی بر ریزش داوطلبان کارشناسی ارشد و درخواست تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال ۱۴۰۲ و با توجه به اینکه در کارگروه ویژه تعیین ظرفیت پذیرش مقرر شد ظرفیت زیرنظام غیرانتفاعی کاهش نداشته باشد.

خواهشمند است دستور فرمایید تکمیل ظرفیت تا پایان مهرماه سال جاری برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی لحاظ شود.»