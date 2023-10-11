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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

سامانه فروش ۶ خودروی وارداتی باز شد

سامانه فروش ۶ خودروی وارداتی باز شد

سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی با عرضه ۶ مدل خودرو باز شده و متقاضیان می‌توانند از امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۲ برای ثبت‌نام اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نوبت سایپا با عرضه چانگان CS55، پارس‌خودرو با عرضه خودروی زوتی DL5، ماموت خودرو با عرضه فولکس واگن جتا VS7، کوشا خودرو با خودروی کیا سلتوس، کرمان موتور با هیوندای النترا و معین خودرو با تویوتا کرولا حضور خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی saleauto.ir با اطلاع از مشخصات فنی خودروهای وارداتی ثبت نام کنند.

ثبت‌نام خودروهای وارداتی از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شد و بر اساس اعلام مدیر طرح واردات خودرو ۳۰ هزار نفر در نوبت تحویل خودروهای وارداتی قرار دارند.

مهدی ضیغمی مجری طرح واردات خودرو خاطر نشان کرد: تلاش می‌کنیم این خودروها با همکاری بانک مرکزی تا پایان آذر و نهایت دی ماه تحویل مشتریان شود.

کد مطلب 5908629
زهره آقاجانی

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