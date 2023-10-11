۳۰ هزار نفر می توانند خودرو وارداتی بخرند/فقط مشخصات بارگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفند ماه پارسال ۳۴ هزار نفر برای خرید خودروی وارداتی با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب سازمان حمایت، ثبت نام کردند. به این افراد وعده داده شده بود که بخشی از خودروها تا پایان سال ۱۴۰۱ و بخشی دیگر نهایتاً تا خرداد ماه ۱۴۰۲ تحویل داده خواهد شد. با این حال به دلیل تأخیر در تحویل خودروها، ۴ هزار نفر از خرید خودروی وارداتی انصراف دادند و ۳۰ هزار نفر در صف خرید باقی ماندند.

دیروز و پس از گذشت تقریباً ۸ ماه وزارت صمت اعلام کرد که آمادگی تحویل خودروهای وارداتی را دارد و سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به آدرس https://saleauto.ir را بازگشایی کرد.

مهدی ضیغمی مجری طرح واردات خودروی وزارت صمت در این ارتباط به مهر گفت: در این نوبت سامانه صرفاً برای همان ۳۰ هزار نفری که در اسفند ماه ثبت نام کرده بودند فعال شده است.

البته مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه نیز به مهر اعلام کرد که در حال حاضر صرفاً مشخصات فنی و دفترچه راهنمای خودروهای قابل عرضه در سامانه بارگذاری شده و زمان ثبت نام قطعی به زودی اعلام می‌شود.

خودروهای عرضه شده در سامانه به شرح زیر است.

تویوتا کرولا

زوتی DL5

چانگان CS55