به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح چهارشنبه در آئین گرامیداشت سالروز سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی که در مصلی امام خمینی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: طی سفر رهبر انقلاب خدمات گسترده‌ای به مردم خراسان شمالی رسید.

استاندار خراسان شمالی سالروز سفر رهبر انقلاب را مصادف با آغاز جهش استان دانست و گفت: پیش از سفر، خراسان شمالی را نمی‌توانستیم به عنوان یک استان در نظر بگیریم.

وی افزود: بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد که اگر این عدد به روزرسانی شود، چندین برابر خواهد شد.

حسین نژاد با تاکید بر اینکه این پروژه‌ها در زمینه‌های کشاورزی، عمرانی، فرهنگی، آبرسانی و..‌. بود، گفت: تاکنون هزار و ۳۲۲ پروژه به بهره برداری رسیده و امسال نیز ۱۰ پروژه دیگر افتتاح می‌شود.

استاندار خراسان شمالی بیان داشت: بیمارستان امام حسن بجنورد و شیروان دو پروژه بزرگ در حوزه بهداشت و درمان به شمار می‌آید.

وی در پایان بیان داشت: برکات معنوی و نشاطی که سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی ایجاد کرد، وصف شدنی نیست.