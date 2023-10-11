خبرگزاری مهر جزو رسانه های خوشنام کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی صبح چهارشنبه در آئین سنگر سپاری مدیر خبرگزاری مهر که در سالن جلسات اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: خبرگزاری مهر در عرصه خبر و در میان خبرگزاری‌ها یک خبرگزاری خوشنام و دارای جایگاه خوبی است و کار در این بخش یک کار مهم و ارزشمند است.

وی به اهمیت کار در بخش رسانه اشاره کرد و افزود: کار در رسانه و خبر را یک کار مهم و تأثیرگذار است و جایگاه بالایی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان کار در رسانه را سنگر سپاری دانست و بیان داشت: فعالیت در کار رسانه بسیار مهم و ارزشمند است و به نوعی سنگر سپاری در برابر هجمه و شبیخون دشمنان است.

حجت‌الاسلام رازیانی ادامه داد: خوشحالیم که امروز سنگر خبرگزاری مهر به دست یکی از افراد توانمند در سطح استان کردستان سپرده می‌شود و انتظار می‌رود شاهد موفقیت‌های بیشتر در این حوزه باشیم.

وی به اهمیت بخش کردی خبرگزاری مهر نیز اشاره کرد و گفت: خبرگزاری مهر دارای دو بعد است که یک بعد آن بخش رسمی خبرگزاری و بعد دیگر بخش کردی مهر است که اهمیت بسیار زیادی دارد و این بعد خبرگزاری توانسته خدمات ارزنده‌ای را در مناطق کرد نشین ارائه دهد.

وی تاکید کرد: خبرگزاری مهر کُردی و تأثیری که این خبرگزاری در ترویج زبان رسمی کُردی داشته بسیار چشمگیر بوده که این نشان از همت خبرنگاران در این حوزه دارد و انتظار می‌رود با حمایت دکتر رحمتی شاهد شکوفایی و اثر بخشی بیشتر خبرگزاری مهر در استان کردستان و بالاخص در بخش کردی باشیم.