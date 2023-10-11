خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – فاطمه جهانبخش: خانه «سردار مفخم» که این روزها «عمارت هنر» نیز نامیده می‌شود در تاریک و روشن غروب آفتاب و در میان نورپردازی زیبایی که می‌توان برای یک بنای تاریخی انتظار داشت می‌درخشد.

پس از فراز و فرودهای بسیار در نهایت تفاهم نامه‌ای که بیشتر از یک سال از انعقادش می‌گذرد به بار نشسته و حالا مدتی است خانه «سردار مفخم» از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین به حوزه هنری در این استان واگذار شده تا مکانی باشد برای آموختن هنر در جلوه‌های رنگارنگش. اما از بیرون که به آن نگاه می‌کنم جز سکوت و سکون و خانواده‌ای سه نفره که در اطراف بنا سلفی می‌گیرند چیزی نمی‌بینم.

پا به داخل بنا که بگذاری اما ورق برمی‌گردد. بیش از ۱۰ جوان در سراچه سمت راست خانه دور میزی نشسته‌اند و سخت مشغول گفت‎وگو هستند و گویا ایده‌ای را چکش کاری می‌کنند. این‌ها قرار است آفریننده‌های آیتم‌های تلویزیونی باشند، آیتم‌هایی که طی دو سال گذشته با تعداد بازدیدشان شگفتی آفرین شده‌اند.

قرینه همین تالار هم فعالیت دیگری برپا است، تابلویی را می‌بینم که چشم نواز است، این گوشه هم به هنرهای تجسمی اختصاص یافته و «بهنام شیر محمدی»، از نقاشان هنرمند و انقلابی در حال تکمیل تابلوی «آیه ولایت» است، تابلویی که شما را یاد نقاشی‌های بی نظیر روح الامین می‌اندازد و با این حال، این ظرافت ستودنی است.

صداهای بیشتری در فضا پیچیده است، صداها از طبقه دوم ساختمان به گوش می‌رسد که اتاق‌های بیشتری هم دارد و گویا کلاسی تشکیل شده، اجازه می‌گیرم و وارد یکی از کلاس‌ها می‌شوم که گویا سازندگان مستند بلند پس از این خواهند بود.

فضا خیلی جدی است و اصطلاحات خیلی تخصصی، ولی هیجان چهره هنرجوها ستودنی است، برنامه انتخاب هنر جویان شرکت کننده در هر کلاس خیلی دقیق برنامه ریزی شده، هر اثر کامل و جویای نامی توسط خود حوزه هنری از سازندگانش خریداری می‌شود.

کلاس‌های دیگری از جمله تدوین و صداگذاری نیز در همین مجموعه و همزمان در حال برگزاری است، از دیگر رویدادهای هیجان انگیز که من شاهد آن هستم هنرجویان سینمای جوان هستند که پای سخن «حسن لطفی»، از سینماگران به نام قزوین نشسته‌اند.

نظام مسائل رسانه پیش از این توسط حوزه هنری تهیه شده و امروز مرکز آموزش‌های کوتاه مدت حوزه هنری در تلاش است تا برای هر یک از موضوعات راه حلی بیاندیشید و دوره‌های هم که برنامه ریزی شده در واقع در همین جهت است.

به گزارش خبرنگار مهر نگاه حوزه هنری قزوین بازپس‌گیری هنر از سیاست و ارائه هنر اصیل انقلابی در خدمت مردم است و در این راستا تا امروز تحول قابل‌توجهی را از لحاظ کمی و کیفی در قزوین شاهد بوده‌ایم؛ از راه‌اندازی رسانه اینترنتی باقلوا تا ساخت آثار باکیفیت در سطح کشور، از تهیه مستند خارج از مرزهای ایران اسلامی همه و همه نوید دهنده روند رو به رشد هنر انقلابی در استان قزوین است.