ضرورت تسریع در روند فراوری و توزیع بذر در بین کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، جهان‌بخش دولتشاه امروز چهارشنبه در حاشیه کمیته فنی بذر لرستان، اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد که مراکز فراوری شرکت‌های تولید بذر برای تسریع در روند فراوری و توزیع شهرستانی بذر، به‌صورت دو شیفت طی روز و شب فعالیت کنند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد شرکت اشترانکوه نهایتاً طی سه روز آینده با همکاری شرکت ساقه طلایی خرم‌آباد و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دورود نسبت به فراوری بذور سنواتی و خریداری شده موجود در آن شرکت اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: علاوه بر این مقرر شد از مزارع صنایع دفاعی بازدید به عمل آید و سطح اراضی که تناوب زراعی در آن رعایت شده برای اخذ مجوز تولید بذر اصلاح شده اعلام شود.

دولتشاه، عنوان کرد: باتوجه‌به مصوبه کمیته فنی بذر مبنی بر استفاده از سم دیفنوکونازول سه درصد برای ضدعفونی بذور گندم، مقرر شد ضمن اطلاع‌رسانی لازم به کشاورزان ترتیبی اتخاذ شود تا با نظارت روزانه بر فروشندگان سموم حوزه عمل از توزیع و فروش دیگر سموم برای ضدعفونی بذور جلوگیری به عمل آید.

وی گفت: بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع و بروز بیماری سیاهک در سال زراعی جدید مسئولیت آن بر عهده مدیر و کارشناس حفظ نباتات شهرستان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: کارشناسان توزیع بذر و کود مستقر در مراکز تا پایان توزیع لغو مأموریت شوند و در صورت نیاز به مرخصی، نیروی جایگزین، در آن مرکز عملیات توزیع کود و بذر را مدیریت کند.