به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر محمدصادق خیاطیان، در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در دیدار با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این منطقه در سخنانی، منطقه پیام را الگویی دانش بنیان برای سایر مناطق ویژه اقتصادی عنوان کرد و گفت: درکی که به طور عام از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد، این است که چنین مناطقی جایی برای بازرگانی و صادرات و واردات کالا هستند که البته بسیار مهم است اما می‌شود با این عینک نیز به مساله نگاه کرد که این مناطق می‌توانند به سمت تولید و تولید با ارزش افزوده بالا حرکت کنند و خدماتی ارائه دهند که ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کند.

وی افزود: شرکت‌های بسیار خوبی در منطقه ویژه اقتصادی پیام مستقر هستند که خیلی از آنها در شرف صادراتند یا هم‌اکنون وارد بازارهای بین‌المللی شده‌اند. اولویت جدی ما در صندوق نیز توانمند کردن شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در بازارهای بین‌المللی است، چرا که اعتقاد داریم بازار محصولات های‌تک در داخل کشور چندان بزرگ نیست. فارغ از مزایای دیگر از جمله ورود ارز به کشور، تثبیت موقعیت شرکت‌های دانش‌بنیان، اشتغال بیشتر و … که در حوزه صادرات وجود دارد، اما بازار بزرگی که در کشورهای دیگر و خاصه کشورها همسایه وجود دارد، می‌تواند به فروش بسیار بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند.

رئیس صندوق نوآوری تاکید کرد: در این راستا ما همچنین از شرکت‌های دانش‌بنیانی که به تولید فراسرزمینی بپردازند نیز حمایت می‌کنیم.

خیاطیان در ادامه با اشاره به حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از رشد تولید در شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: با توجه به شعار امسال، شرکت‌های دانش بنیانی که محصول آنها مشمول دو برابر رشد تولید یا فروش شده باشد، مشمول این بسته حمایتی می‌شوند.

وی ادامه داد: در راستای توسعه ظرفیت تولید در شرکت‌های دانش بنیان نیز با همکاری بانک‌ها و در رایزنی‌هایی که با صندوق توسعه ملی انجام داده‌ایم، به دنبال تحقق این مسئله هستیم.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان با بیان اینکه در حوزه واردات محصولات مشابه با آنچه در کشور تولید می‌شود، طبق مصوبه دولت و دستور اکید رئیس‌جمهور، بخش دولتی به هیچ عنوان حق ندارد از محصول مشابه خارجی استفاده کند، اظهار کرد: در مورد بخش خصوصی این سخت‌گیری وجود ندارد، اما وظیفه صیانت بازار محصولات دانش‌بنیان کشور نیز به عهده ماست. در این زمینه وزارت صمت با صندوق نوآوری بسیار همراه است. در واقع سیاست وزارت صمت این است که اگر یک محصول دانش‌بنیان پاسخ کل نیاز کشور را می‌دهد و در جایی توانمندی وجود دارد واردات کالای مذکور به‌طور کامل ممنوع شود و در جاهایی که ظرفیت پاسخگو نیست با اصلاح تعرفه، کاری می‌کنند که برای بخش تولید داخل مقرون به صرفه باشد.