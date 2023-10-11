شهر قزوین به توسعه افقی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل هاشمی با حضور در جلسه علنی شورا که به منظور افزایش تعاملات فیمابین این اداره، شورا و مدیریت شهری قزوین برگزار شد، ضمن اعلام آمادگی بر همکاری و تعامل بیشتر برای پیشبرد اهداف اظهار کرد: این جلسات باعث مطرح شدن بسیاری از مطالباتی که ممکن است از نگاه ما مغفول مانده باشد خواهد شد و با هم اندیشی و پیگیری مسائل میتوانیم شهری آباد از همه ابعاد را برای مردم بسازیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر نهضت ملی مسکن پروژه بسیار سنگینی است که زمان زیادی را صرف آن میکنیم و به دلیل رفع مشکلات باید ارتباطات گستردهای را با تهران داشته باشیم.
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقطه نظرات اعضای شورا به بیان اقدامات این اداره در پیگیری موضوعات مطرح شده پرداخت و گفت: در جلسهای که اخیراً با معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و با حضور معاون عمرانی استانداری قزوین داشتیم پروژههای بلوار شهید انصاری و زمینهای هفت سنگان مورد بررسی قرار گرفت و پیرامون هر کدام از این پروژههای پیشنهاداتی مطرح شد.
وی همچنین در خصوص ساماندهی ورودیهای شهر نیز گفت: ساماندهی ورودیهای قزوین هم در حد حرف بوده است و باید در این خصوص جلسات تخصصی در سطح وزارتخانه داشته باشیم تا بتوانیم به یک جمع بندی برسیم، در مجموع این آمادگی و همراهی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان وجود دارد که در ساماندهی ورودیهای شهر با شهرداری قزوین همکاری داشته باشد.
هاشمی با اشاره به حل مشکلات اراضی عظیمیه گفت: در این حوزه استاندار به شدت پیگیر موضوع بود و امیدواریم تا پایان ماه آینده دستگاه خدمات رسان آب و برق انتخاب پیمانکار را انجام دهند.
وی تاکید کرد: اگر برای حل مشکل عظیمیه ورود نمیکردیم این زمینها ممکن بود خرد شده و به افراد زیادی فروخته شود که در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشدیم.
وی همچنین از همکاری این اداره کل در رفع مشکلات مربوط به تأمین زمین برای مساجد، احداث پمپ بنزینهای کم جا و سایر مطالبات مطرح شده خبر داد و گفت: با تعامل و همکاری و برگزاری نشست های مشترک میتوانیم بسیاری از موضوعات را حل و فصل نمائیم.
مدیر کل راه و شهرسازی استان همچنین با اشاره به اینکه پروژههای بازآفرینی میتواند برای شهرداری و راه و شهرسازی درآمدزا باشد گفت: در این حوزه میتوان با برنامه ریزی و ایجاد پروژههای محرک در این حوزه قدمهایی خوبی برداشت.
هاشمی همچنین در خصوص اعطای زمین در طرح جوانی جمعیت گفت: در خصوص طرح جوانی جمعیت در استان قزوین با کمبود زمین مواجه هستیم، همچنین طی ۳ سال اخیر ۳ پروژه بزرگ به وزارت راه و شهرسازی اعم از نهضت ملی، اهدای زمین به خانوادههای ۳ فرزندی و خانوادههای چهار فرزندی واگذار شد.
وی تصریح کرد: تعدادی از روستاها به عنوان مناطق مورد نظر اجرای طرح جوانی جمعیت انتخاب شدهاند و برنامه ریزی مناسب برای تأمین زیرساختها صورت گرفته است
وی همچنین در خصوص مسکن خبرنگاران نیز گفت: قرار بود لیست افراد متقاضی به ما اعلام شود و بر این اساس میتوانیم با استفاده از طرفیت سازی مهرگان، زمین جهت ساخت مسکن به خبرنگاران واگذار نمائیم.
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