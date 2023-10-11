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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۵

استاندار سمنان:

گردش مالی پسته دامغان سالانه ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

گردش مالی پسته دامغان سالانه ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود

دامغان- استاندار سمنان بابیان اینکه باید برای تولید محصولات جانبی پسته برنامه ریزی و سرمایه گذاری لازم صورت گیرد، گفت: درآمد اقتصادی دامغان از پسته، سالانه هفت هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در مراسم دهمین جشنواره ملی پسته ایران به میزبانی دانشگاه دامغان ضمن بیان اینکه پسته در ۱۷ هزار هکتار باغات این شهرستان تولید می‌شود، ابراز داشت: از این میزان تولید شهرستان ۴۲ هزار تن پسته تازه و ۱۴ هزار تن پسته خشک است.

وی بابیان اینکه ۹۵ درصد پسته استان سمنان تولید دامغان است، افزود: درآمد اقتصادی دامغان از پسته هفت هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه بیش از ۴۰ نوع محصول جانبی از پسته می‌توان تولید کرد، ابراز داشت: این ظرفیت می‌طلبد تا سرمایه گذاری مورد نیاز در این زمینه انجام شود.

هاشمی ضمن بیان اینکه بستر مناسب برای سرمایه گذاری حوزه فرآوری پسته در شهرستان دامغان فراهم است، تصریح کرد: این ظرفیت می‌تواند به بهبود آمار اشتغال استان نیز کمک شایان کند.

وی ضمن بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد از باغات شهرستان دامغان در اختیار عمده مالکان است، افزود: از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان بیشترین تعداد قنوات در شهرستان دامغان احیا شد.

کد مطلب 5908843

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