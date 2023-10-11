یک میلیون مددجو مستعد اشتغال هستند

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی فیروزآبادی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی مددجویان کمیته امداد در حوزه اشتغال و خودکفایی در اردبیل اظهار کرد: ما با شناسایی این خانواده‌ها تلاش می‌کنیم تا تسهیلات مورد نیاز را در اختیار این مددجویان قرار دهیم تا فرصت اشتغال برای خود و افراد تحت تکلف خود فراهم کنند.

وی تصریح کرد: برخی از این مددجویان در دریافت تسهیلات با موانعی روبه‌رو هستند که تلاش بر حل این موانع است تا از طریق تسهیلات پرداختی ۱۵۰ میلیون تومانی کمیته امداد به صورت قرض‌الحسنه بتوان فرصت اشتغال و تولید ثروت را فراهم کرد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: برخی از این مددجویان در تهیه ضمانت‌نامه و یا درخواست‌های بانک‌ها با کاستی و نقصان روبه‌رو هستند که انتظار می‌رود با رفع این موانع همه این یک میلیون مددجو به چرخه تولید و کار ورود پیدا کرده و فرصت اشتغال مناسب را پیدا کنند.

فیروزآبادی افزود: در بازدیدی که از نمایشگاه توانمندی مددجویان و مجریان طرح‌های اشتغالزا داشتیم، از نزدیک با مشکلات و موانع کارآفرینان آشنا شده و سعی ما بر این خواهد بود تا در هدف‌گذاری پیش رو در حوزه اشتغال این موانع را رفع کنیم.

وی تنوع تولید محصولات مددجویان کمیته امداد استان اردبیل را در حوزه فرش، صنایع دستی، محصولات لبنی، فرآورده‌های کشاورزی، تولید عسل و حوزه خدمات یادآور شد و خاطرنشان کرد: بیشترین اشتغال کمیته امداد در حوزه صنایع دستی، فرش و تولیدات بومی و محلی است که عمدتاً با همکاری بانوان توانمند زمینه و فرصت اشتغال مناسب نیز به وجود آمده است.

فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد تومان از منابع مختلف جذب اشتغال مددجویان شد تا فرصت اشتغال و کارآفرینی برای آنها مهیا شود.

وی بیان کرد: مقایسه آمار پرداختی تسهیلات سال به سال نشان از رونق اشتغال و پیشرفت فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف دارد که امیدواریم تا پایان امسال نیز منابع مورد نیاز را جذب کنیم.

فیروزآبادی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در سال گذشته با تعامل خوبی که بین مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر مجموعه‌ها اتفاق افتاد ما در کنار تقویت صندوق ضمانت و پیگیری برای افزایش سقف تسهیلات، اقدام به راه‌اندازی سامانه حیات و مهارت آموزی مددجویان اقدام کردیم که نتایج خوب و مناسبی را نیز به همراه داشته است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد موضوع مهارت‌آموزی را در پایداری اشتغال بسیار مهم اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه شورای عالی اشتغال تعهد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی را برای کمیته امداد در نظر گرفته، ضرورت دارد این برنامه آموزشی و مهارت‌آموزی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.