رتبه پنجم در ذخایر مس و ششم در ذخایر سرب دنیا را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه خلوصی امروز در همایش بین‌المللی تحول دیجیتال در صنعت فولاد، معدن و صنایع معدنی گفت: بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصادی کشور است که در حال حاضر از ۱۰۵ میلیون تن استخراج سنگ آهن تا ۲۲ میلیون تن محصولات فولادی که کل زنجیره ارزش این صنعت است در کشور تولید می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه تجارت و نوسازی صنایع ایران (ایمیدرو) افزود: ایران دهمین کشور تولیدکننده فولاد است که ظرفیت نصب شده فولاد در کشور در حدود ۴۷ میلیون تن بوده و برنامه توسعه این صنعت در حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیون تن در نظر گرفته شده است، لذا صنعت فولاد کشور صنعت توسعه یافته‌ای است که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق پیدا کرده است.

خلوصی اظهار کرد: همچنین در صنعت مس، ایران پنجمین کشور دارای ذخیره مس در دنیا است و چهاردهمین کشور تولیدکننده کاتد مس به شمار می‌رویم.در زمینه سرب نیز از نظر ذخایر کشور ششمین کشور دنیا به شمار می‌رویم و نزدیک به ۳۰۰ هزار تن شمش روی و ۱۱ تن شمش طلا در کشور تولید می‌شود.

وی افزود: ذخایر شناسایی شده کشور در حوزه فلزات اساسی قابل توجه است به همین دلیل در سیاست‌های کلی کشور در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان پیشران اقتصادی و به عنوان بخشی که می‌تواند تحول اقتصادی ایجاد کن مدنظر است، اما ایجاد تحول اقتصادی استفاده از فناوری مخصوصاً فناوری‌های جدیدی که در دنیا مورد توجه است، امکان‌پذیر نیست. بنابراین سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران با همکاری تمام شرکت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی به دنبال این است که در جهت ارتقا سطح دانش و آگاهی صنعت کاران و معدن کاران دوره‌های آموزشی متنوع و همایش‌هایی را برگزار کند و از این فناوری‌ها بتواند استفاده کند تا به کارگیری آنها را در بخش معدن و صنایع معدنی تسهیل کند.

وی با بیان اینکه ایجاد تغییر و حرکت به سمت تغییر فناوری‌ها قطعاً پیچیدگی‌های زیادی دارد و به یک هم‌افزایی ملی نیاز است، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان در ایجاد زیرساخت‌های ما برای توسعه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که می‌تواند بخش زیادی از زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه را فراهم کند و در کنار آن شرکت‌های مهندسی و دانش بنیان ما و البته اساتید و دانشجویان می‌توانند در انتقال فناوری به کشور کمک کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو گفت: ما به دلیل ایجاد این هم افزایی ملی این همایش را برگزار کردیم و امیدواریم شروعی باشد تا با همکاری همه حوزه‌ها مانند وزارت صمت، وزارت ارتباطات، کاری کنم معاونت علمی و فناوری و دانشگاه‌ها و استفاده از فناوری‌هایی که امکان انتقال آن به کشور وجود دارد، بتوانیم جهش جدیدی در این حوزه ایجاد کنیم.