حسین کاظمی در گفت‎وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شش کتاب قصه‌های ماندگار در جشنواره آسنی رونمایی می‌شود، افزود: این قصه‌ها از طرف پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها است که از دل این جشنواره در آمد و ارزشمندترین بحث جشنواره محسوب می‌شود.

وی در خصوص برگزاری جشنواره اظهار داشت: قصه‌های ماندگار از دل روستاهای مازندران به‌صورت عامیانه و توسط پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به این جشنواره رسیده است.

وی تصریح کرد: شش آسنی بزرگسال، شش آسنی نوجوان، چهار قصه مازنی و شش قصه ماندگار در این جشنواره به مرحله داوری رسید.

دبیر اولین جشنواره قصه‌گویی آسنی مازندران افزود: رونمایی از کتاب مکتوب و صوتی قصه ماندگار امروز عصر در اختتامیه خواهیم داشت.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری کانون پرورش فکری مازندران، مجموعه شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد محمودآباد در کنار هم اولین جشنواره قصه‌گویی مازنی را در این استان رقم زده که امیدواریم ماندگار باشد.