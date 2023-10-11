حسین کاظمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شش کتاب قصههای ماندگار در جشنواره آسنی رونمایی میشود، افزود: این قصهها از طرف پدربزرگها و مادربزرگها است که از دل این جشنواره در آمد و ارزشمندترین بحث جشنواره محسوب میشود.
وی در خصوص برگزاری جشنواره اظهار داشت: قصههای ماندگار از دل روستاهای مازندران بهصورت عامیانه و توسط پدربزرگها و مادربزرگها به این جشنواره رسیده است.
وی تصریح کرد: شش آسنی بزرگسال، شش آسنی نوجوان، چهار قصه مازنی و شش قصه ماندگار در این جشنواره به مرحله داوری رسید.
دبیر اولین جشنواره قصهگویی آسنی مازندران افزود: رونمایی از کتاب مکتوب و صوتی قصه ماندگار امروز عصر در اختتامیه خواهیم داشت.
کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری کانون پرورش فکری مازندران، مجموعه شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد محمودآباد در کنار هم اولین جشنواره قصهگویی مازنی را در این استان رقم زده که امیدواریم ماندگار باشد.
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