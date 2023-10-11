مجتبی مرادی سرپرست شهرداری پرند شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهر، با رأی قاطع اعضای شورای شهر پرند مجتبی مرادی نوروزی به عنوان سرپرست شهرداری پرند انتخاب شد.

گفتنی است، مرادی نوروزی دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی است و پیش از تصدی این سمت، قائم مقام شهرداری پرند، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران، جانشین استاندار تهران در شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان تهران، معاون سرمایه گذاری، تولید و مشارکت‌های سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران، مدیر امور اجرایی سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران، مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان همیاری شهرداری‌های استان‌تهران و مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استانداری کهگیلویه و بویراحمد در سوابق کاری وی به چشم می‌خورد.