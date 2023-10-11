به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در سومین همایش مؤسسات حفاظتی و مراقبتی استان البرز ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و تقدیر از فعالان و ایثارگران حوزه نظم و امنیت گفت: هفته نیروی انتظامی فرصتی است که از خدمات بزرگان، فرماندهان، مسئولان و خانواده نیروی انتظامی تجلیل کنیم و شهدای این عرصه را ارج نهیم.

عبداللهی با اشاره به کاهش مجموعه جرایم در استان البرز افزود: استقرار نگهبان و پلیس یاران در محله‌ها تأثیر بسزایی در کاهش جرایم و افزایش امنیت دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های مهم شکوفایی اقتصادی، امنیت و احساس امنیت است، گفت: استقرار نگهبان در تمامی محله‌های استان عاملی بسیار مؤثر در افزایش امنیت و کاهش جرایمی همچون سرقت، محسوب می‌شود که انتظار می‌رود در این راستا فرهنگ سازی و اقدامات لازم صورت گیرد.

استاندار البرز گفت: حوزه‌ها و مراکز حفاظتی و مراقبتی کمک کار و یاور نیروی انتظامی هستند و مؤسسان این مراکز افراد مجرب نیروهای انتظامی هستند.

وی افزود: کارکنان مراکز مراقبتی و حفاظتی این شغل را با هدف و اشتیاق برقراری نظم و امنیت انتخاب کرده‌اند که قابل تقدیر است از این رو باید به وظایف خود آگاه باشند.

عبداللهی با اشاره به اینکه البرز پرتراکم ترین استان کشور است، گفت: این حجم از جمعیت در مساحتی محدود، اهمیت برقراری امنیت را دوچندان می‌کند و برای این منظور باید از توان مراکز حفاظتی و مراقبتی بهره بیشتری بگیریم.

وی افزود: اکنون شاهد کاهش بسیاری از جرایم در استان هستیم و اقدامات قرارگاهی، برنامه ریزی های ویژه و تعامل ویژه مجموعه شورای تأمین استان بویژه نیروی انتظامی استان نیز تأثیر بسزایی در این دستاورد داشته است.

استاندار البرز گفت: استقرار نگهبان در تمامی محله‌های استان عاملی بسیار مؤثر در افزایش امنیت و کاهش جرایمی همچون سرقت، محسوب می‌شود که انتظار می‌رود در این راستا فرهنگ سازی و اقدامات لازم صورت گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری ادامه داد: فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی باید به گونه‌ای عمل کنند که برداشت مردم از آنها نیروهایی مقتدر، عادل و هوشیار باشد.

سردار هداوند افزود: یکی از مؤلفه‌های مهم برای پویایی و تحرک اقتصادی، امنیت و احساس امنیت است که بخش بزرگی از مسئولیت این عوامل بر دوش خانواده بزرگ فراجا است.

در پایان این مراسم از ۱۰ نفر از پلیس یاران مؤسسات حفاظتی و مراقبتی نمونه استان البرز تجلیل شد.