فرودگاه بن گوریون هدف قرار گرفت/ پروازها متوقف شد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های قسام از هدف قرار گرفتن مجدد فرودگاه بن گوریون خبر داد و اعلام کرد که این در واکنش به هدف قرار دادن غیرنظامیان از سوی اشغالگران است.

قسام اعلام کرد که چندین موشک به فرودگاه بن گوریون شلیک کرده است.

به دنبال هدف قرار گرفتن این فرودگاه، چندین هواپیما نتوانستند در این فرودگاه فرود آیند.

منابع صهیونیست اعلام کردند که پرواز از فرودگاه بن گورین پس از حمله موشکی مقاومت متوقف و تعطیل شده است.

شبکه الجزیره هم از شنیده شدن صدای آژیر خطر در تل آویو و حومه آن و نیز انفجارهای شدید خبر داد.

یک ساختمان در منطقه ریشون لتسیون در تل آویو به طور مستقیم هدف حمله موشکی مقاومت قرار گرفته است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از برخاستن دود از یکی از برج‌های تل آویو پس از حمله موشکی خبر دادند.