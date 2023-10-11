به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مصر طرحی را برای برقراری آتش‌ بس ۶ ساعته میان اشغالگران صهیونیست و مقاومت فلسطین پیشنهاد داد.

بر اساس اعلام این رسانه، مصر در این باره اعلام کرد که این پیشنهاد به منظور رساندن کمک‌ های انسان‌ دوستانه به غزه ارائه شده است.

این در حالیست که حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در حالی ادامه دارد که اشغالگران صهیونیست مانند همیشه دست به ارتکاب جنایت نسل کشی زده و با استفاده از بمب‌های حاوی فسفر در برابر سکوت مجامع بین المللی به جنایات خود در غزه ادامه می‌دهند.

منابع خبری هم اکنون از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل آویو و هدف قرار گرفتن فرودگاه بن گوریون از سوی مقاومت فلسطین خبر می دهند.

گردان های قسام از هدف قرار گرفتن مجدد فرودگاه بن گوریون خبر داد و اعلام کرد که این در واکنش به هدف قرار دادن غیرنظامیان از سوی اشغالگران است. قسام اعلام کرد که چندین موشک به فرودگاه بن گوریون شلیک کرده است. به دنبال هدف قرار گرفتن این فرودگاه، چندین هواپیما نتوانستند در این فرودگاه فرود آیند.