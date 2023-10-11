به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با مدیران اوقاف گیلان اظهار کرد: عمل به نیات واقف از مهم‌ترین بخش‌های وقف است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر لزوم تقویت فرهنگ وقف در جامعه افزود: جامعه با وقف به سمت توسعه و تعالی حرکت می‌کند و این فرهنگ باید در جامعه تقویت شود.

استاندار گیلان با اشاره به تحولات اخیر در منطقه و حرکت هوشمندانه جوانان فلسطینی بیان کرد: حمله حماس نابودی اسرائیل را نزدیک کرد.

عباسی با بیان اینکه امانت داری در وقف اهمیت ویژه دارد، گفت: متولیان امور وقف امانت دار مردم و واقفین هستند و نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی بین مردم دارند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به امورات وقف اضافه کرد: ترویج فرهنگ وقف در جامعه مورد توجه اصحاب فرهنگ و رسانه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش قرآن در زندگی اجتماعی و فردی افزود: توجه به قرآن و معارف اسلامی جامعه را از انحطاط فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی نجات می‌دهد.

استاندار گیلان با بیان اینکه قرآن نسخه نجات بخش بشریت است، گفت: توجه و تأمل به قرآن و مفاهیم اسلامی از نیازهای ضرورت دار جامعه امروز است.

عباسی با تاکید بر لزوم ایجاد جذبه در مساجد و اماکن فرهنگی بیان کرد: بسترهای مروج قرآن و پیام دهنده مفاهیم اسلامی در مساجد فراهم شود.

وی با بیان اینکه مساجد و محافل قرآنی دانشگاه ترویج سبک زندگی اسلامی هستند، افزود: تفسیر و آموزش قرآن کریم در مساجد و اماکن عمومی و فرهنگی مورد توجه ویژه قرار گیرد.