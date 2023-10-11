به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی در شورای اداری استان قزوین که عصر چهارشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: برنامه ریزی و دقت در انجام امور می‌تواند از بروز مشکلاتی که در ابعاد مختلف با آن رو به رو هستیم جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه یکی از شیوه‌های تقوا داشتن عمل به وظیفه است ادامه داد: هم اکنون که در کشور مشکلات مختلفی داریم ناشی از این است که عمل به تکالیف نشده و این زنگ هشداری برای ما است که بیشتر سعی و تلاش کنیم که به نحو جامع به وظایف خود عمل کنیم.

وی با اشاره به وظایف دیوان عدالت اداری عنوان کرد: دیوان عدالت اداری مرجعی است که مردم می‌توانند برای شکایت و اعتراض به اقدامات کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی به آن مراجعه کنند.

شعبانی با بیان این موضوع که دیوان عدالت اداری جزئی از قوه قضائیه است گفت: با این حال می‌توان شکایت علیه خود قوه را در دیوان مطرح کرد کما اینکه پیش از این هم این اتفاق افتاده است و رأی دیوان منجر به ابطال بخشنامه رئیس قوه نیز شده است.

این مسئول یادآور شد: در دیوان عدالت اداری می‌توان علیه رئیس قوه قضائیه هم طرح دعوی کرد که به آن رسیدگی می‌شود و این موضوع موجب درخشیدن دیوان است و این دیدگاه و رفتار اگر نگوییم بی نظیر باید بگوییم در سطح جهانی کمتر دیده شده است.

وی تبیین کرد: هر قدر دولت بیشتر به سمت دولت الکترونیک قدم بردارد و شفافیت بیشتر شود مسلماً آنچه به نام فساد اداری می‌نامیم کمتر دیده خواهد شد.

شعبانی در خاتمه خاطر نشان کرد: هر قدر همه ما تلاش کنیم که به وظایف خود عمل کنیم سطح اشتباهات کمتر خواهد شد و این به معنای در خدمت مردم بودن است.