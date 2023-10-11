به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیامدهای عملیات «طوفان الاقصی» اظهار داشت: پیروزی تاریخی مقاومت اسلامی فلسطین در عملیات، ظفرمندانه و غافلگیرکننده «طوفان الاقصی» در سرزمین‌های اشغالی، تحقیری بزرگ و شکستی غیرقابل ترمیم و نمایشی بی بدیل از شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را به ارمغان آورد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: این عملیات موجب خرسندی و خوشحالی مسلمانان جهان شد و لذا نیاز است همه انزجار خود را از رژیم کودک کش صهیونیستی و همبستگی و همدلی با مردم مظلوم و بی دفاع غزه و مجاهدین فلسطینی را اعلام کنیم.

حجت الاسلام جمالی با اشاره به برگزاری راهپیمایی در حمایت از عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی و مبارزان فلسطینی بیان داشت: این راهپیمایی حماسی و شکوهمند بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه مورخ ۲۱ مهرماه جاری در سراسر استان بوشهر برگزار خواهد شد.