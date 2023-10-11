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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۹

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر:

راهپیمایی بوشهری‌ها در حمایت از مبارزان فلسطینی برگزار می‌شود

راهپیمایی بوشهری‌ها در حمایت از مبارزان فلسطینی برگزار می‌شود

بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: راهپیمایی بوشهری‌ها در حمایت از عملیات مبارزان فلسطینی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیامدهای عملیات «طوفان الاقصی» اظهار داشت: پیروزی تاریخی مقاومت اسلامی فلسطین در عملیات، ظفرمندانه و غافلگیرکننده «طوفان الاقصی» در سرزمین‌های اشغالی، تحقیری بزرگ و شکستی غیرقابل ترمیم و نمایشی بی بدیل از شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را به ارمغان آورد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: این عملیات موجب خرسندی و خوشحالی مسلمانان جهان شد و لذا نیاز است همه انزجار خود را از رژیم کودک کش صهیونیستی و همبستگی و همدلی با مردم مظلوم و بی دفاع غزه و مجاهدین فلسطینی را اعلام کنیم.

حجت الاسلام جمالی با اشاره به برگزاری راهپیمایی در حمایت از عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی و مبارزان فلسطینی بیان داشت: این راهپیمایی حماسی و شکوهمند بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه مورخ ۲۱ مهرماه جاری در سراسر استان بوشهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5909234

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