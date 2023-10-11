مجله مهر اینفومهر ۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۹ چرا عملیات طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی ترمیمناپذیر است؟ عملیات طوفان الاقصی بزرگترین عملیات گروههای مقاومت فلسطینی بر علیه رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۸ تاکنون می باشد. برچسبها اینفومهر رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی طوفان الاقصی مطالب مرتبط صهیونیستها از خود ابهتی پوشالی ساختهاند راهپیمایی بوشهریها در حمایت از مبارزان فلسطینی برگزار میشود چهارمین رایزنی «بایدن» و «نتانیاهو» لحظه به اسارت درآمدن نظامیان صهیونیستی توسط نیروهای مقاومت فرار وزیر خارجه انگلیس زیر آتش حملات موشکی نیروهای مقاومت فلسطین تدبیر مقاومت ادامه دارد/ دست برتر فلسطینیها در عملیات رسانهای! رسانههای ایلام در خلق حماسه اربعین نقشی بیبدیل داشتند
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