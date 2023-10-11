۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۹

چرا عملیات طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی ترمیم‌ناپذیر است؟

عملیات طوفان الاقصی بزرگترین عملیات گروه‌های مقاومت فلسطینی بر علیه رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۸ تاکنون می باشد.

چرا عملیات طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی ترمیم‌ناپذیر است؟

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