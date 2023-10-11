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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۸

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام خبر داد؛

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای حل تنش آبی در دره‌شهر

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای حل تنش آبی در دره‌شهر

ایلام-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: طرح انتقال آب از سراب دره‌شهر به این شهر با تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات شهرهای دارای تنش آبی وارد فاز اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز ناصری گفت: شبکه انتقال و توزیع آب دره شهر فرسوده و از جنس لوله‌های آزبست است بنابراین به منظور رفع افت فشار آب در بخش‌هایی از این شهر، خط انتقال آب از سراب بطول ۲ کیلومتر از جنس لوله فولادی ۴۰۰ میلیمتر در دستور کار شرکت قرار گرفت.

وی ادامه داد: بهره برداری از این پروژه تا دو ماه آینده، میزان آب در دسترس و با فشار مناسب قابل ملاحظه‌ای در شبکه‌های توزیع آب مناطق دارای افت فشار و کمبود آب وارد می‌شود.

مدیرعامل آبفای استان ایلام با تاکید بر اینکه مشکل افت فشار آب برای سه هزار خانوار در ۶ محله مسکونی شهر دره شهر مرتفع می‌شود، خاطرنشان کرد: اجرای فاز دوم این پروژه نیز مشکل افت فشار کوی طالقانی و مجتمع مسکن مهر دره شهر را مرتفع می‌کند.

کد مطلب 5909236

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