به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز ناصری گفت: شبکه انتقال و توزیع آب دره شهر فرسوده و از جنس لوله‌های آزبست است بنابراین به منظور رفع افت فشار آب در بخش‌هایی از این شهر، خط انتقال آب از سراب بطول ۲ کیلومتر از جنس لوله فولادی ۴۰۰ میلیمتر در دستور کار شرکت قرار گرفت.

وی ادامه داد: بهره برداری از این پروژه تا دو ماه آینده، میزان آب در دسترس و با فشار مناسب قابل ملاحظه‌ای در شبکه‌های توزیع آب مناطق دارای افت فشار و کمبود آب وارد می‌شود.

مدیرعامل آبفای استان ایلام با تاکید بر اینکه مشکل افت فشار آب برای سه هزار خانوار در ۶ محله مسکونی شهر دره شهر مرتفع می‌شود، خاطرنشان کرد: اجرای فاز دوم این پروژه نیز مشکل افت فشار کوی طالقانی و مجتمع مسکن مهر دره شهر را مرتفع می‌کند.