به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام عصر روز چهارشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کنگره عظیم حسینی، با اشاره عملیات «طوفان الاقصی» گفت: همه مردم دنیا از قاب تلویزیون دیدند که چطور رژیم کودک‌کش صهیونیستی، موجب شهادت کودکان و مردم بی‌گناه فلسطینی شدند که طی چند روز گذشته با عملیات «طوفان الاقصی» پاسخ محکمی به این رژیم منحوس داده شد که این موفقیت‌ها را از صمیم قلب خدمت همه مردم تبریک عرض می‌کنم.

وی در ادامه افزود: همه دنیا دیدند که گنبد آهنین رژیم صهیونیستی نتوانست مانع از حملات حماس شود که لازم است ابعاد مختلف عملیات «طوفان الاقصی» توسط رسانه‌ها انعکاس داده می‌شد که در این راستا از همه اصحاب رسانه قدردانی می‌شود.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره حضور میدانی خبرنگاران در اربعین، بیان داشت: به برکت وجود عتبات عالیات و سیدالشهدا (ع)، استان ایلام و شهر مهران گرانیگاه اربعین است و علرغم همه تبلیغات منفی علیه مرز مهران، بازهم شاهد رشد ۱۰ درصدی تردد زوار از مرز مهران در مقایسه با سال گذشته بودیم.

نماینده عالی دولت در استان ایلام تصریح کرد: رسانه‌های استان از هر طیفی مدافع منافع استان هستند که نمونه بارز آن اتحاد آنان برای انتقال پرونده مالیاتی نفت و گاز به استان بود که با تحقق انتقال پرونده مالیاتی نقت و گاز طی شش ماهه نخست سالجاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات ارزش افزوده نفت و گاز به استان ایلام پرداخت شد.

وی با اشاره تردد ۶ میلیونی از همه‌های مرزهای کشور در اربعین، گفت: امسال ۵۲ زوار اربعین از مرز مهران تردد کردند و در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد میزان تردد زوار در این مرز افزایش یافت‌.

استاندار ایلام با اشاره به اعتبارات هزینه شده برای زیرساخت‌های اربعین، افزود: طی کمتر از دوسال ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های اربعین هزینه شده است که ۵ هزار میلیارد تومان در حوزه راه‌ها بوده است، ایجاد سایبان، و مه‌پاش، چهار خطه کردن مسیرهای مواصلاتی، ایجاد و ساماندهی پارکینگ اربعین و پایانه برکت و....بخشی از اقدامات انجام شده بود.

بهرام‌نیا با بیان اینکه اربعین سرمایه فرهنگی اسلام برای جذب دلهاست، گفت: ویژگی برجسته کنگره اربعین گردهمایی همه اقوام و مذاهب در آن است که رسانه‌ها صحنه‌های زیبایی از همدلی همه مذاهب را به تصویر کشیدند.

استاندار ایلام با بیان اینکه رسانه‌های استان در اربعین خوش درخشیدند و پرچم اربعین به خوبی به اهتزاز درآوردند، گفت: با عنایت خداوند متعال و امام حسین (ع) روز به شاهد توسعه همه جانبه استان هستیم.