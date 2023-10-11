به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌بخش شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه شیلات استان اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل ظرفیت بسیار بالایی در تولید آبزیان دارد و در حال حاضر در استان ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن ماهی تولید می‌شود که با مطالعات صورت گرفته، بررسی‌های به عمل آمده و همچنین قابلیت‌های بالقوه‌ای که استان دارد، این ظرفیت تا ۱۶ تن نیز قابل افزایش است.

وی تصریح کرد: همه زمینه‌های لازم برای توسعه صنعت شیلات استان و ایجاد اشتغالزایی در این زمینه نیازمند همت و هماهنگی بیشتر مسئولان بوده و امید است با حمایت‌های دولت مردمی و همکاری و تعامل نهادهای مربوطه بتوانیم سهم بسیار خوبی در این زمینه داشته باشیم.

در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل نیز خواستار احصا تمامی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان در زمینه شیلات شد و گفت: بنا به تاکید استاندار بر حمایت همه‌جانبه از این صنعت و لزوم افزایش تولید محصولات آبزی‌پروری به ۱۶ هزار تن، باید از ظرفیت آبزی‌پروری استان در این زمینه نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم.

یاسر عبداللهی افزود: باید در قالب چارچوبی هدفمند بر حمایت از بخش پر ظرفیت شیلات در استان تمرکز کنیم و فعالانه در این زمینه اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به صدور مجوزها، موارد و مشکلات مربوط به تمدید قراردادها، لزوم بررسی اهلیت فنی و توان مالی متقاضیان، راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سایر موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.