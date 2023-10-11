جزئیات جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره هفته پرحاشیه

به گزارش خبرگزاری مهر،، هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز با حضور اعضا و رضا درویش به ریاست حسین شهریاری در محل باشگاه تشکیل جلسه داد. این نشست با توجه به اتفاقات یک هفته گذشته حائز اهمیت ویژه بود.

رأی کمیته انضباطی علیه پرسپولیس در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بر طرح اعتراض در کمیته استیناف تاکید شد. همچنین به مدیرعامل مأموریت داده شد با توجه به اظهارات مسؤولان ذیربط در فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه باشگاه‌های متعددی از قانون سقف بودجه نقل و انتقالات عبور کرده‌اند و در موارد متعدد دیگری قراردادهایی، بدون کسر امتیاز و جریمه مالی برای اصلاح به باشگاه‌ها برگردانده شد، نسبت به طرح شکایت از تمامی موارد اقدام و از فدراسیون فوتبال خواسته شود رویه اعمال شده برای پرسپولیس برای همه باشگاه‌ها اعمال گردد.

در نشست امروز، درباره بعضی طرح‌های درآمدزایی هم گفتگو و تصمیم گیری شد که بعد از نهایی شدن اعلام رسمی می‌شود.

همچنین موضوع یحیی گل‌محمدی از دیگر مسائل مطرح شده در نشست بود. با توجه به اینکه سرمربی تیم قبل از این نسبت به ارسال اخطار اقدام کرده بود، طی روزهای گذشته از وی خواسته شده بود در نشست امروز هیئت مدیره حضور داشته باشد که مسافرت وی مانع از این امر شد. بر این اساس برای حضور وی در جلسه آتی هیئت مدیره، هماهنگی صورت خواهد گرفت.