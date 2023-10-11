ترسی از کشف استعدادها در حوزه سینمای کودک ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی شامگاه چهارشنبه در نشست نقد فیلم سینمایی سینگو، اکران شده در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار داشت: یکی از دلایلی که باعث شد به سینما علاقمند شوم انجام کار گروهی بود، به همین خاطر دوست داشتم همکاران من در این فیلم، الان در کنار من بودند.

وی افزود: جای جای کشور ما هویت ویژه‌ای دارد. پرداختن به هویت هر منطقه جغرافیایی در تولیدات سینمایی موضوعی حائز اهمیت است.

کارگردان فیلم سینگو گفت: سینگو در مناطق مختلفی از جزیره قشم کار شد. زبان، پوشش، آداب و رسوم آن منطقه در فیلم مورد توجه قرار گرفت، ضمن اینکه ما در این فیلم به نوعی به معرفی خرچنگ در حال انقراض به نام سینگو پرداختیم.

محمدی ادامه داد: اینکه یک قهرمان دختر از کشور ما شجاعانه به اشتباه خود اعتراف می‌کند اهمیت دارد و بازخورد من از داستان اصلی فیلم جذاب بود.

وی اضافه کرد: برای نفی ماهیت کودک‌همسری این موضوع را در فیلم به کار بردیم تا یک سری اطلاعات پاک به کودکان و نوجوانان بدهیم.

کارگردان فیلم سینگو با بیان اینکه ۲٠ روز پیش تولید و ۳٠ روز تولید فیلم به طول انجامید، بیان کرد: ما حدود پنج، شش ماه به منطقه رفت و آمد داشتیم تا شرایط فیلمبرداری مهیا شود. بازیگران این فیلم نیز به جز یک نفر همگی بومی بودند.

محمدی با بیان اینکه ترسی از کشف استعدادها ندارم، عنوان کرد: سوال اصلی این است که بعد از فیلم چه بلایی بر سر بازیگر کودک می‌آید. مسئولان باید این استعدادها را حفظ کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای پیدا کردن بازیگر نقش شفا در جغرافیای منطقه جنوب از نزدیک به ۵٠٠ نفر تست گرفتم اما به نتیجه نرسیدم، اما خدا لطف کرد و بازیکر نقش اصلی را سر راه ما قرار داد.

کارگردان فیلم سینگو در خصوص سختی‌های کار تصریح کرد: در شهریورماه جنوب، فیلمبرداری کار انجام شد که شرایط بسیار سختی بود، گاهی در عین شرجی بودن هوا، دما تا ۵٠ درجه بود و این می‌توانست دوربین‌ها را بسوزاند.

محمدی یادآور شد: اگر کارهای موفق حوزه کودک را بررسی کنیم به یک ساختار اصلی قصه گویی برخورد می‌کنیم. همه فیلم‌های موفق از همین ساختار ثابت پیروی می‌کنند و چیزی خارج از آن نیست. با تغییر در این ساختار به عنوان مثال پرداختن به شاعرانگی داستان، فیلم را از حوزه کودک دور می‌کند.

وی در خصوص گویش محلی فیلم و نبود زیرنویس گفت: یکی از ایراداتی که وجود دارد و شما خبرنگاران باید آن را پیگیری کنید بحث زیرساخت‌ها است. این فیلم در ۳٠ کشور اکران شده است، آنجا نیز با همین زبان و همین زیرنویس ارائه شد، اما به عنوان مثال در آلمان پرده‌دار سینما با ابتکار خود با تابلوی ال ای دی جذاب، ترجمه فیلم را برای بچه‌ها حتی ناشنوایان ارائه کرد.

کارگردان فیلم سینگو ابراز کرد: استقبال تماشاگران خارجی از این فیلم به خصوص جغرافیای فیلمبرداری خاص بود و من یک حسرت را در نگاه آن‌ها می‌دیدم.