واکنش باشگاه سپاهان به رای کمیته انضباطی در خصوص تخلف پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان اصفهان، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان همانگونه که در ماه‌های گذشته و پس از ابلاغ دستورالعمل سقف بودجه و مقررات ناظر بر قراردادها بارها اعلام کرده نسبت به این دستورالعمل ایرادات قابل توجهی را وارد می‌داند که ضرورت دارد نسبت به اصلاح آن اقدام گردد، لذا این باشگاه اعلام می‌دارد به رقابت در چارچوب زمین فوتبال معتقد بوده و به هیچ وجه راضی به کسر امتیاز و جریمه هیچ باشگاه و تیمی در پی یک قانون پر از ایراد نیست.

البته مسئولین باشگاه پرسپولیس از ابتدای ابلاغ این دستورالعمل بارها با اظهاراتی متفاوت، ابتدا اظهار داشتند که این مقررات با هدف ضربه زدن به باشگاه پرسپولیس تدوین شده است و متعاقباً گویا مدیرعامل این باشگاه پس از حل مشکل خود از طریق فرمول هوادار متمول و با اهدافی خاص، و با این تصور که بتواند منافعش را به صورت حداکثری تأمین کند، اظهار داشت که در صورت اجرای این قانون، هیچ باشگاهی به اندازه باشگاه پرسپولیس از نتایج آن منتفع نمی‌شود؛ در واقع آنچه امروز هواداران باشگاه پرسپولیس مشاهده می‌کنند مشکلات ناشی از حمایت از یک قانون پر از ایراد است که می‌تواند به عنوان محصول عملکرد مدیرعامل این باشگاه تلقی شود.

پرداخت‌های خارج از قرارداد به بازیکنان در برخی از باشگاه‌ها، محل ایراد باشگاه سپاهان بوده است که شکایت باشگاه سپاهان از باشگاه پرسپولیس بر همین اساس و ذیل ماده ۵۱ آئین نامه انضباطی و نه با استناد به مقررات اخیر تنظیم شده بود. این مساله که با عنوان "هوادار متمول" بین اهالی فوتبال شناخته شده، بارها توسط بازیکنان، مسئولین و حتی اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در لابلای مصاحبه‌های متعدد اذعان شده اما اینکه در رأی کمیته انضباطی مطلبی در این خصوص به چشم نمی‌خورد، جای سوال دارد! البته باشگاه سپاهان با خوش‌بینی امیدوار است این موضوع به منزله عبور کمیته محترم انضباطی از این تخلف نبوده و اعضای محترم کارگروه و کمیته در حال جمع‌آوری مستندات مدنظر باشند.

از سوی دیگر با توجه به مواردی که در حکم کمیته محترم انضباطی در خصوص قراردادهای بازیکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به عنوان تخلف احصا گردیده بود به استحضار می‌رساند یکی از موارد محکومیت سپاهان همان است که باشگاه محترم پرسپولیس بخاطر آن محکوم شده، علاوه بر اینکه در قراردادهای باشگاه سپاهان، بازیکنان ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند و برخلاف باشگاه پرسپولیس، باشگاه سپاهان هیچ مسئولیتی را در این خصوص به صورت on behalf of (یا از طرف) برعهده نگرفته است. اما تا پیش از این مدیران باشگاه پرسپولیس و عوامل رسانه‌ای آن هیچ موضع خاصی در مورد محکومیت باشگاه سپاهان در این مورد از خود بروز ندادند و حتی تنبیه سپاهان را درست تلقی می‌نمودند.

شایان ذکر است مدیران باشگاه پرسپولیس باید از اینکه سایر قراردادهای آن‌ها چون باشگاه سپاهان توسط کارگروه ناظر بر قراردادها در اختیار کمیته انضباطی و رسانه‌های عمومی قرار نگرفت از کارگروه سپاسگزار باشند، و ایضا از اینکه حساب‌های بانکی بازیکنان و اطرافیان آن‌ها و اسپانسرها و مدیران آن‌ها بر اساس اطلاعات غلط دریافتی از برخی باشگاه‌ها و تخیلات رسانه‌ای برخی از خبرنگاران نزدیک به این باشگاه‌ها، همچون باشگاه سپاهان بررسی نشد از مسئولین ذی‌ربط تشکر ویژه داشته باشند.

در خصوص اتهامات بی‌اساسی که برخی از مسئولان باشگاه پرسپولیس در خصوص دریافت کارت بازی آل کثیر و دابو مطرح کرده‌اند، باید گفت حتی آن مسئول محترم کارگروه که اتفاقاً علاقه زیادی به مصاحبه در مورد سپاهان داشت نیز اذعان کرد هم سقف بودجه و هم لیست سپاهان جا دارد. باشگاه سپاهان قرارداد این دو بازیکن را قبل از ۸ شهریور به ثبت رسانده بود و فقط منتظر دریافت کارت بازی آن‌ها بود.

در پایان بار دیگر اعلام می‌نمائیم، ویژگی بزرگ باشگاه سپاهان شفافیت و صداقت بود که به مذاق برخی دوستان خوش نیامده است. امروز که بوی تخلفات برخی تیم‌های خاص بلند شده، مجدداً توپخانه رسانه‌ای آن‌ها سپاهان را هدف گرفته تا شاید بتواند، فشار رسانه‌ای مجددی روی کمیته محترم استیناف آورده و خارج از زمین فوتبال پیگیر دغدغه‌های خود باشد.