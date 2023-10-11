به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین کثیرلو شامگاه چهارشنبه در دیدار با فرماندهی انتظامی استان اردبیل به مناسبت هفته فراجا اظهار کرد: «پلیس خدمتگزار» و «شهروند قانونمدار» مکمل یکدیگر بوده و دو رکن اساسی در تثبیت آرامش در جامعه هستند که هر قدر این دو عامل از همبستگی بیشتری برخوردار باشد شاهد امنیت در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگ، اقتصادی و غیره خواهیم بود.
وی افزود: مسلماً یکی از اهداف ترسیمی برای تمامی مجموعهها در نظام مقدس جمهوری اسلامی پیروی از ولایت فقیه، تلاش برای تحقق اهداف و آرمانهای نظام و کسب رضایتمندی عمومی مردم است که همه اینها در گرو عمل خالصانه و دقیق به وظایف و مسئولیتها تحقق مییابد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه در شرایط کنونی دشمن همواره سعی میکند تا توطئهها و هجمههای جدیدی بر علیه ملت ایران برپا دارد، خاطرنشان کرد: بصیرت و آگاهی مردم ایران در کنار هوشیاری و دقت پلیس عامل بازدارنده و خنثی کننده نقشهای شوم آنان در طول تاریخ پس از انقلاب بوده است.
حجت الاسلام کثیرلو با اشاره به شهدای فراجا افزود: همه این شهدا در راه امنیت و آرامش مردم همه جان و وجود خود را در کف دست نهاده و شربت شهادت مینوشند که این عمل ارزشمند ایثار و فداکاری نیرویهای متعهد و مؤمن را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه یکی از رسالتهای اصلی و اساسی دستگاه قضائی مبارزه با فساد در حوزههای مختلف و برخورد با اخلالگران نظم و امنیت بوده است، گفت: این دو مجموعه در همکاری، هماهنگی، تعامل و هم افزایی روز افزون با یکدیگر با هرگونه هنجارشکنی و قانونشکنی مطابق با قانون به شدت برخورد میکند.
