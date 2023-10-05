امیرعبداللهیان فرارسید هفته فراجا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان رادان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی خطاب به سردار رادان، فرماندهی رسیدن انتظامی کشور، فرا رسیدن هفته انتظامی را تبریک گفت.



متن پیام وزیر امور خارجه کشورمان به شرح زیر است:



برادر گرامی؛ سردار سرتیپ احمدرضا رادان

فرمانده محترم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران



سلام علیکم

ففرماندهی انتظامی مقتدر جمهوری اسلامی ایران که به فرموده مقام معظم رهبری یکی از ستون‌های اصلی حفظ امنیت در کشور در سراسر شهرها و مرزهای ایران عزیز است، همدوش دیگر حافظان امنیت کشور، امنیت و آرامش را برای ملت شریف و نجیب ایران به ارمغان آورده و خون‌های پاک و جان‌های شیرینی را در مسئولیت خطیر دفاع از امنیت کشور تقدیم نموده است.



امروز به رغم جنگ ترکیبی دشمنان برای القای ناامنی در کشور و مخدوش نمودن چهره مقتدر حافظان امنیت، جمهوری اسلامی ایران همچنان همانند ستون ثبات و امنیت در منطقه و قهرمان و پیشتاز مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر بوده و نقش بی بدیلی در ثبات، امنیت و آرامش منطقه و جهان داراست.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حافظ امنیت ملت و مرز و بوم ایران اسلامی، هفته انتظامی را خدمت جنابعالی، کلیه فرماندهان و پرسنل خدوم، مقتدر و فداکار فرماندهی انتظامی کشور تبریک عرض می‌کنم.



حسین امیرعبداللهیان

وزیر امور خارجه