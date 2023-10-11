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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۴۲

افتتاح پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در کازرون

افتتاح پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در کازرون

وزیر ارتباطات به منظور افتتاح پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در شهر کازرون و بازدید از روند اجرای این پروژه در شهر صدرا به شیراز سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امشب (چهارشنبه) به استان فارس سفر می‌کند.

زارع پور قرار است در این سفر سه روزه ضمن افتتاح پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در کازرون از نزدیک بر پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه در شهر صدرا نیز نظارت به عمل آورد.

همچنین در سفر وزیر ارتباطات، تفاهم نامه اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در شیراز میان شهرداری و یکی از اپراتورهای فیبرنوری امضا می‌شود.

همچنین زارع پور به عنوان نماینده رئیس جمهوری ضمن بازدید از طرح‌های عمرانی در دست اجرا، تعدادی از طرح‌های احداث شده را افتتاح خواهد کرد.

دیدار با نخبگان و اکوسیستم استارت آپی استان فارس از دیگر برنامه‌های وی در این سفر به شمار می‌رود.

پیش تر و در جریان هفته دولت در شهریور ماه، زارع پور به استان‌های زنجان و قزوین سفر کرده بود.

استان فارس به عنوان چهارمین استان بزرگ کشور با ۲۷ شهرستان بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت دارد.

*محمد نگینی پور

کد مطلب 5909381

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