جشنواره رسانه و عدلیه در راستای ارتقاء فهم حقوقی جامعه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دهشیری، چهارشنبه شب در مراسم اختتامیه دومین جشنواره رسانه و عدلیه که با حضور معاون قوه قضائیه در باغ دولت آباد یزد برگزار شد، اظهار داشت: دومین جشنواره رسانه و عدلیه با همکاری ۱۱ دستگاه با محوریت روابط عمومی دادگستری استان یزد برگزار شد.

وی عنوان کرد: کمک به ارتقاء فهم حقوقی جامعه با کمک اصحاب رسانه یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

دهشیری با بیان اینکه دیدگاه رئیس قوه قضائیه، استفاده از دیدگاه همه نخبگان جامعه به ویژه اصحاب رسانه در راستای تبیین دستاوردهای دستگاه قضایی است، افزود: هنرمندان و اصحاب رسانه در این زمینه می توانند بسیار اثرگذار باشند.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه همه باید در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی قدم برداریم و هر قشر و گروهی به انجام رسالت خود در این زمینه بپردازد، عنوان کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی کاری فرا قوه‌ای است و همه دستگاه‌ها و افراد و گروه‌های تاثیرگذار جامعه باید در این راستا قدم بردارند.

دهشیری در ادامه این مراسم به قرائت پیام رئیس قوه قضاییه پرداخت.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز در این مراسم به بیان دیدگاه‌های خود در مورد این جشنواره و اهمیت آن پرداختند.