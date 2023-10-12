به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی کرمان، میترا یاوری با اشاره به ورود غبار و گردو خاک از کویر مرکزی به استان گفت: پدیده گردوغبار و وزش باد همانند روز گذشته، امروز نیز نواحی شمالی، شرقی و به تدریج مناطق غربی استان را در برخواهد گرفت.
وی افزود: کاهش دید افقی و کیفیت هوا از اثرات این سامانه عنوان شده است.
وی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی طی امروز و فردا (جمعه) تغییرات محسوسی را در سطح استان نخواهیم داشت و دمای هوا در اکثر مناطق استان روال روزهای گذشته را دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه هم اینک بارندگی در هیچ کجای استان پیشبینی نمیشود.
کارشناس پیشبینی اداره کل هواشناسی کرمان تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهربابک با دمای هفت درجه سانتیگراد خنکترین و منوجان با ۴۲ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان بودهاند.
وی گفت: دمای کلانشهر کرمان امروز در خنکترین ساعت ۱۰ درجه سانتیگراد بود و در گرمترین ساعت به ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
نظر شما