صادرات ۸۵۰ میلیون دلاری کالا از استان همدان

سیدمجتبی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز صادرات، با اشاره به توسعه صادرات غیرنفتی در استان همدان اظهار کرد: در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مدیران و متولیان حوزه صادرات، مکلف شدند که توان خود را برای افزایش اقلام صادراتی، به کار گیرند.

وی افزود: در مجموع، ۶ ماه نخست قریب به ۵۲ میلیون دلار از گمرک استان، ۸۰۰ میلیون دلار از سایر گمرکات جز صادرات استان در بخش‌های مختلف بوده‌است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه در آینده با فعالین اقتصادی صادرات محور، جلساتی برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این جلسات مشکلات صادرات مطرح می‌شود و موانع توسط دستگاه‌های اجرایی استان تسهیلگری می‌شود.

حسینی یادآور شد: همچنین گمرک استان مکلف شد، مسائلی را که صادر کنندگان به عنوان موانع عنوان می‌کنند، مورد بررسی قرار گیرد و سرعت در فرآیند صادرات صورت گیرد.

این مسئول تاکید کرد: دستگاه اجرایی در حوزه تولید و اقتصاد جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تعاونی مکلف شدند که عارضه یابی صادرات در حوزه خود را انجام بدهند و برای جلسه توسعه صادرات غیرنفتی بعدی مطرح کنند تا تسهیلگری انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان افزود: دستگاه‌های متولی صادرات، تسهیل‌گری و اتخاذ تدابیر لازم برای ترغیب صادرات کالا از گمرک استان را در اولویت کاری خود قرار دهند.