فداحسین مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت حمایت از مردم فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: مردم مظلوم فلسطین امروز با مشکلات جدی مواجه هستند و در این شرایط لازم است مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی در برابر این جنایات ورود کنند و موضع کشورهای اسلامی نسبت به این موضوع را به طور رسمی اعلام کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه عملیات طوفان الاقصی منجر به تقویت خودباوری کشورهای اسلامی شده است و در مقابله با صهیونیست‌ها کوتاه نمی‌آیند، اظهار داشت: فلسطین پاره تن جهان اسلام است و دیدم که ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی به عملیات وحشیانه صهیونیست‌ها به شدت واکنش نشان دادند و ما همواره حامی مردم مظلوم فلسطین خواهیم بود.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی برای صلح جهانی و همه آحاد بشریت خطری جدی است، ادامه داد: رژیم صهیونیستی فقط برای مردم منطقه و جهان اسلام خطرناک نیست، بلکه امنیت کل جهان را زیر سوال برده است. فارغ از مسلمانان، همه آزادی‌خواهان جهان باید در مقابل این رژیم غاصب و کودک‌کش بایستند و با آن مقابله جدی کنند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سکوت مجامع بین‌المللی در مقابل حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین هیچ توجیهی ندارد. مجامع بین المللی باید در برابر جنایات هولناک رژیم صهیونیستی و نسل کشی مردم بی دفاع و مظلوم غزه موضع‌گیری، این اقدامات صهیونیست‌ها را محکوم و از مردم فلسطین حمایت و به آنان کمک‌رسانی کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی هم باید زودتر نشست فوق‌العاده‌ای را برای حمایت از مردم فلسطین برگزار و حمایت عملی خود از مردم مظلوم فلسطین را نشان دهد.