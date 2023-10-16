به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسننژاد امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت ۷۱ درصدی شبکه آبیاری زهکشی سد «ایوشان»، اظهار داشت: این طرح در سال ۱۳۸۳ باهدف تأمین آب کشاورزی برای سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه، کنترل سیلاب و تأمین آب شرب روستایی اجرا شد.
وی افزود: اعتباری که تا کنون برای اجرای شبکه آبیاری «ایوشان» هزینه شده، حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده و مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا پروژه به بهرهبرداری برسد.
مدیرعامل آب منطقهای لرستان، تصریح کرد: در صورت تکمیل پروژه، برای دو هزار و ۱۰۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد میشود.
حسننژاد با بیان اینکه در فاز اول هزار و ۵۰۰ هکتار از شبکه آبیاری زهکشی اجرا و به اتمام رسیده است، ادامه داد: عملیات هزار و ۵۰۰ هکتار دیگر در فاز دوم شروع شده است که امیدواریم با تأمین اعتبار بهموقع در سال آتی شاهد به بهرهبرداری رسیدن این پروژه باشیم.
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