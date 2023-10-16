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۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۰

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان مطرح کرد؛

وعده بهره‌برداری از شبکه آبیاری زهکشی سد «ایوشان» طی امسال

وعده بهره‌برداری از شبکه آبیاری زهکشی سد «ایوشان» طی امسال

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از بهره‌برداری از شبکه آبیاری زهکشی سد «ایوشان» در صورت تأمین اعتبار طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت ۷۱ درصدی شبکه آبیاری زهکشی سد «ایوشان»، اظهار داشت: این طرح در سال ۱۳۸۳ باهدف تأمین آب کشاورزی برای سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه، کنترل سیلاب و تأمین آب شرب روستایی اجرا شد.

وی افزود: اعتباری که تا کنون برای اجرای شبکه آبیاری «ایوشان» هزینه شده، حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده و مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا پروژه به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: در صورت تکمیل پروژه، برای دو هزار و ۱۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

حسن‌نژاد با بیان اینکه در فاز اول هزار و ۵۰۰ هکتار از شبکه آبیاری زهکشی اجرا و به اتمام رسیده است، ادامه داد: عملیات هزار و ۵۰۰ هکتار دیگر در فاز دوم شروع شده است که امیدواریم با تأمین اعتبار به‌موقع در سال آتی شاهد به بهره‌برداری رسیدن این پروژه باشیم.

کد مطلب 5913340

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