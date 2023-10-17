فعالان غیردولتی تضمین کننده پاسداری از میراث فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی شامگاه سه شنبه با ارسال پیامی به نشست زیرمنطقه‌ای تخصصی میراث فرهنگی ناملموس و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی در آسیای غربی و مرکزی «میراث‌فرهنگی ناملموس و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی» که در اصفهان در حال برگزاری است، ارسال کرد.



در این پیام آمده است… «میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموسِ این سرزمین آیینه‌ای پیش‌ِ رویِ فرهنگ است که وجوه ارزش‌های مادی و معنوی آن را به تصویر می‌کشد، اما در این بین میراث‌فرهنگی ناملموس در مقایسه با میراث‌فرهنگی ملموس ماندگار، پویاتر و از اهمیت بالاتری برخوردار است.

آثار و ابنیه تاریخی بعضاً از چرخه حیات خارج می‌شوند اما میراث‌فرهنگی ناملموس در تداوم و انتقال خود همواره معاصر شده و نسل به نسل منتقل و منجر به ساختِ فرهنگی جامعه خواهد شد.

میراث‌فرهنگی ناملموس در جان و ناخودآگاه مردم و جوامع بروز می‌کند و نمی‌توان در زائل کردن آن اراده‌ای را دخیل کرد به همین دلیل است که همواره سیاحان و گردشگران از گذشته دور تا کنون همواره از سفر به ایران متحیر می‌شوند چرا که تجربه ملاقات با ایرانیان متفاوت است.

موضوع مهمی که در ادبیات جهانی در سالیان اخیر تکرار می‌شود، تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن در مناطق مختلف کره خاکی است و این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است.

نخست جریانات طبیعی که از زمان خلقتِ این منظومه زیستی وجود داشته و بشر نقشی در پیدایش آن نداشته است اما جنبه‌ای که مورد بحث قرار می‌گیرد تغییرات اقلیمی ست که متأثر از مداخلات ما و در واکنش به آن صورت می‌گیرد.

پیشینیان و گذشتگان در طول تاریخ، الگوی مناسبی را برای ایجاد تعادل پایدار در محل سکونت خود یافته و به همزیستی مسالمت آمیزی رسیده بودند که نسل حاضر با هدف غلط گیری در طبیعت، اقدام به بر هم زدن آن کرده است.

در دوراهی امتناع و از بین رفتن و دیگری معاصر کردنِ سنت‌ها و اهلِ این سرزمین شدن، راه دوم منطقی‌تر خواهد بود.

مردم هم به عنوان متولیان و ذی مدخلان اصلی همواره نقشی تعیین کننده در نیل به اهداف تعیین شده از سوی حاکمیت‌ها و دولت‌ها در جهت گفتمان سازی و جریان سازی خواهند داشت.

از این حیث، پرداختن و پررنگ کردن نقش فعالان غیردولتی می‌تواند تضمین کننده اتخاذ بهترین تصمیم و اجرایی شدن آن در تمامی وجوه باشد.

بی شک تقویت نقش این بخش از جامعه در حکمرانی مطلوب جهت پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس و همچنین تاب آوری در تغییرات اقلیمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در بیستمین سال تصویبِ کنوانسیون پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس نشست میراث ناملموس و تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن در آسیای غربی و مرکزی با تاکید ویژه بر نقش فعالان غیردولتی که به همت مرکز میراث ناملموس تهران برگزار می‌شود، فرصت مناسبی برای همفکری و تبادل تجربیات و آگاهی بخشِ فی مابین کشورهای حوزه مرکزی و غربی است تا ضمن تحکیم مناسبات منطقه‌ای از مسیر رفیع فرهنگ، سه گانه میراث‌فرهنگی ناملموس، تغییرات اقلیمی و نقش فعالان غیر دولتی به بحث گذاشته شود و نقشه راه صحیحی از آن شاملِ اضلاع این مثلث پدید آورده شود.»