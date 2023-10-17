عباس محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بیمه ورزشی یکی از اولویتها بوده و هیئت کشتی استان در این خصوص حساسیتهای زیادی به خرج داده است، گفت: خوشبختانه به اقدامات صورت گرفته و علاقهمندی جوانان استان به ورزش کشتی، در حال حاضر شاهد برخورداری ۵۰۰۰ کشتیگیر زنجانی از بیمه ورزشی در این رشته هستیم.
وی با یادآوری اینکه آمار بیمهشدگان کشتی زنجان رشد قابل توجهی داشته و از ۲۵۰۰ بیمه ورزشی در سال گذشته به ۵۰۰۰ بیمه ورزشی در سالجاری رسیده است، اظهار کرد: بدون شک این افزایش تعداد بیمهشدگان ورزشی ما را بر این داشته است تا برنامهریزی دقیقتری برای ساماندهی و از همه مهمتر استعدادیابی نوجوانان و جوانانی که وارد عرصه کشتی میشوند، داشته باشیم.
این فعال ورزشی با تاکید بر اینکه اگر قصد داریم کشتی زنجان در سطح کشور حرفی برای گفته داشته و بتواند جایگاه خود را در عرصههای ملی به دست آورد، باید نسبت به سرمایهگذاری بر روی رده سنی خردسالان و نونهالان برنامهریزی دقیقتری داشته باشیم، ادامه داد: بیتردید با سرمایهگذاری بر روی ردههای سنی پایه، کشتی زنجان قادر خواهد بود در آینده و در رده بزرگسالان حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.
محمدی از برگزاری مسابقات استانی در ردههای سنی پایه به عنوان گامی بلند در راستای ایجاد انگیزه و کسب تجربه و مهارت برای کشتیگیران خردسال و نوجوان یاد کرد و افزود: طی ماههای اخیر شاهد برگزاری رویدادهای کشتی در مناطق مختلف استان بودیم که این خود پیشدرآمدی برای کشف استعدادهای کشتی در ردههای سنی پایه به شمار میرود.
رییس هیأت کشتی استان زنجان با بیان اینکه به هر میزان که بتوانیم نسبت به برگزاری رویدادهای مختلف در استان اهتمام بورزیم، به همان میزان علاقهمندان زیادی جذب این رشته ورزشی خواهند شد، خاطرنشان کرد: معتقدیم در کنار برگزاری این رویدادها برای ایجاد علاقهمندی در بین آحاد مختلف جامعه، مسئولان نیز باید نگاه متفاوتتری نسبت به ورزش کشتی که متعلق به این مرز و بوم است، داشته باشند.
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