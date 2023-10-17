  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

خط و نشان سازمان حمایت؛ افزایش قیمت لبنیات مصداق گرانفروشی است

خط و نشان سازمان حمایت؛ افزایش قیمت لبنیات مصداق گرانفروشی است

سازمان حمایت ضمن تاکید بر ضرورت رعایت سقف مجاز افزایش قیمت اعلام کرد که هرگونه افزایش مجدد قیمت لبنیات فاقد وجاهت بوده و می‌تواند با عنوان تخلف گرانفروشی مورد پیگیری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بهنود قاسمی مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و فراورده‌های دامی سازمان حمایت در نامه‌ای به به رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اعلام کرد که تأثیر افزایش قیمت مصوب شیرخام و سایر هزینه‌های تولید قبلاً در قیمت محصولات لبنی لحاظ و از سوی واحدهای تولیدی اعمال شده است و هرگونه افزایش مجدد قیمت‌ها فاقد وجاهت بوده و می‌تواند با عنوان تخلف گرانفروشی مورد پیگیری قرار گیرد.

در این نامه آمده است: با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر احتمال افزایش مجدد قیمت برخی از محصولات لبنی در سطح بازار و از آنجایی که تأثیر افزایش قیمت مصوب شیرخام و سایر هزینه‌های تولید (من‌جمله حقوق و دستمزد، سربار، مواد بسته‌بندی و …) قبلاً در قیمت این محصولات لحاظ و از سوی واحدهای تولیدی اعمال شده است، لذا هرگونه افزایش مجدد قیمت‌ها فاقد وجاهت بوده و می‌تواند با عنوان تخلف گرانفروشی مورد پیگیری قرار گیرد. بر این اساس لازم است به کلیه واحدهای زیرمجموعه انجمن ضرورت رعایت مصوبات قانونی من‌جمله رعایت سقف مجاز افزایش قیمت اعلام شده را یادآوری فرمائید.

بدیهی است برخورد قانونی لازم با واحدهای متخلف صورت خواهد پذیرفت.

کد مطلب 5914003
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها