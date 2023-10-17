خط و نشان سازمان حمایت؛ افزایش قیمت لبنیات مصداق گرانفروشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بهنود قاسمی مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و فراورده‌های دامی سازمان حمایت در نامه‌ای به به رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اعلام کرد که تأثیر افزایش قیمت مصوب شیرخام و سایر هزینه‌های تولید قبلاً در قیمت محصولات لبنی لحاظ و از سوی واحدهای تولیدی اعمال شده است و هرگونه افزایش مجدد قیمت‌ها فاقد وجاهت بوده و می‌تواند با عنوان تخلف گرانفروشی مورد پیگیری قرار گیرد.

در این نامه آمده است: با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر احتمال افزایش مجدد قیمت برخی از محصولات لبنی در سطح بازار و از آنجایی که تأثیر افزایش قیمت مصوب شیرخام و سایر هزینه‌های تولید (من‌جمله حقوق و دستمزد، سربار، مواد بسته‌بندی و …) قبلاً در قیمت این محصولات لحاظ و از سوی واحدهای تولیدی اعمال شده است، لذا هرگونه افزایش مجدد قیمت‌ها فاقد وجاهت بوده و می‌تواند با عنوان تخلف گرانفروشی مورد پیگیری قرار گیرد. بر این اساس لازم است به کلیه واحدهای زیرمجموعه انجمن ضرورت رعایت مصوبات قانونی من‌جمله رعایت سقف مجاز افزایش قیمت اعلام شده را یادآوری فرمائید.

بدیهی است برخورد قانونی لازم با واحدهای متخلف صورت خواهد پذیرفت.