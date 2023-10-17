به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، حسن حسینی اظهار کرد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و همچنین رونق صنایع‌دستی این شهرستان، از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود حمایتی به متقاضیان اعطا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رفسنجان با بیان اینکه ۳۵ میلیارد ریال به پنج واحد گردشگری و ۱۵ میلیارد ریال نیز به ۵۰ هنرمند صنایع‌دستی شهرستان رفسنجان پرداخت شده است بیان کرد: این تسهیلات از محل تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان رفسنجان تأمین شده است و در تلاش هستیم تا پایان سال جاری تسهیلات بیشتری را جذب و دراختیار متقاضیان قرار دهیم.

او خاطرنشان کرد: مابقی این تسهیلات نیز برای ایجاد اشتغال جدید و تثبیت مشاغل موجود است.