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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۹

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رفسنجان:

اعطای تسهیلات به فعالان گردشگری و صنایع‌دستی رفسنجان

اعطای تسهیلات به فعالان گردشگری و صنایع‌دستی رفسنجان

کرمان- رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رفسنجان گفت: طی شش ماه ابتدایی سالجاری ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در رفسنجان اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، حسن حسینی اظهار کرد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و همچنین رونق صنایع‌دستی این شهرستان، از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود حمایتی به متقاضیان اعطا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رفسنجان با بیان اینکه ۳۵ میلیارد ریال به پنج واحد گردشگری و ۱۵ میلیارد ریال نیز به ۵۰ هنرمند صنایع‌دستی شهرستان رفسنجان پرداخت شده است بیان کرد: این تسهیلات از محل تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان رفسنجان تأمین شده است و در تلاش هستیم تا پایان سال جاری تسهیلات بیشتری را جذب و دراختیار متقاضیان قرار دهیم.

او خاطرنشان کرد: مابقی این تسهیلات نیز برای ایجاد اشتغال جدید و تثبیت مشاغل موجود است.

کد مطلب 5914174

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