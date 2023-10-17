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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کرمانشاه خبر داد؛

توزیع ۴۶۴۶ بسته معیشتی بین مددجویان کمیته امداد کرمانشاه

توزیع ۴۶۴۶ بسته معیشتی بین مددجویان کمیته امداد کرمانشاه

کرمانشاه- معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه از توزیع ۴۶۴۶ بسته معیشتی بین مددجویان کمیته امداد استان در ۶ ماهه اول سال جاری جاری خبر داد.

کورش کرمی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت مطلوب کارشناسان حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی برای جذب خیرین و برقراری ارتباط با این عزیزان بخش عمده‌ای از نیازهای اساسی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) را تأمین و تلاش می‌کنیم با برنامه ریزی دقیق و فعالیت‌های مؤثر نتایجی هر چه بهتر در راستای فقر زدایی در استان حاصل شود.

وی افزود: تعداد ۲۱ رأس گوسفند به مبلغ ۱۵۴ میلیون تومان، تعداد چهار هزار و ۶۴۶ بسته معیشتی به مبلغ ۶۵۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، تعداد ۶۱۳ بسته لوازم التحریر به مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون تومان، تعداد ۳۰۰ عدد کارت هدیه به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و اهدا مبلغ ۴۳۰ میلیون تومان به صورت نقدی به تعداد ۲۳۲ نفر، تفقد از تعداد ۶۶ خانوار در قالب طرح مفتاح الجنه در ۶ ماهه اول سال جاری بخش کوچکی از خدمات این حوزه با همکاری و همدلی خیرین است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه تصریح کرد: حامیان و خیرین عزیز سرمایه‌های معنوی و ارزشمند این نهاد مقدس هستند که انشاالله با تلاش مجدانه سعی داریم در راستای جذب، ارتباط و نگهداشت این عزیزان با محوریت اعتماد سازی هر چه بیشتر شاهد رفع چالش‌های رفاهی خانواده‌های نیازمند باشیم.

کد مطلب 5914192

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