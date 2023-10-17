به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، در بیست و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری و صد و نوزدهمین و صد و بیستمین شورای اجرایی این سازمان که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می‌شود بالغ بر ۱۶۰ کشور حضور دارند.

در رویدادهای مذکور عملکرد دو سالانه سازمان جهانی گردشگری در بازه زمانی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در عین حال دستور کار این سازمان در دو سال آتی نیز از سوی این مجمع تعیین و در دستور کار شورای اجرایی UNWTO قرار می‌گیرد.

همچنین شورای اجرایی با پیگیری مصوبات مجمع عمومی و فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی سعی در اجرایی کردن آنها دارد.

دیدار با مقامات گردشگری کشورهای مختلف با هدف توسعه روابط گردشگری با مقاصدی که قرابت فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران دارند و نیز حضور در مراسم انتخاب روستاهای جهانی گردشگری نیز بخش دیگری از برنامه‌های پیش رو به شمار می‌آید.

همچنین در نشست هیأت مدیره و کمیته موضوعات مربوط به اعضای وابسته که امروز به عنوان پیش نشست برگزار شده است، تعیین خط‌مشی کلی این مجموعه در راستای اهداف کلان سازمان جهانی گردشگری و فعال‌سازی بخش خصوصی در راستای پیشبرد این اهداف در دستور کار قرار گرفته است و مصوبات این کمیته نیز در نشست مجمع عمومی به تصویب نهایی خواهد رسید.

گفتنی است به طور کل ماهیت ذاتی مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری نهایی کردن مصوبات شورای اجرایی در بازه زمانی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ و بررسی عملکرد سازمان در دو سال گذشته و تعیین خط مشی سازمان در بازه زمانی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در راستای اهداف تعیین شده و کلان سازمان ملل متحد و توسعه پایدار گردشگری است و همچنین بررسی نتایج کار کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته تعیین روند توسعه گردشگری، کمیته اخلاق، کمیته بودجه، کمیته اعضای وابسته و سایر کمیته‌های تخصصی و آماده کردن پیش‌نویس مصوبات برای تأیید توسط مجمع عمومی نیز در ساختار شورای اجرایی UNWTO جای می‌گیرد.