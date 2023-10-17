دستگیری زورگیر سابقه دار در مرکز تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیومرث حسنوند بیان داشت: مهر ماه سال جاری عملیات کلانتری ۱۰۷ فلسطین در حال گشت زنی در محدوده خیابان سپهبد قرنی تهران بودند که به یک موتورسیکلت با پلاک مخدوش که افراد گذری از خیابان را زاغ زنی می‌کرد، مشکوک و تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی گفت: متهم در همین حین به طرف شهروندی حمله ور و با تهدید سلاح سرد از وی اقدام به زورگیری کرده که مأموران به سرعت برای دستگیری زورگیر وارد عمل شدند و متهم به محض رؤیت خودروی گشت با موتورسیکلت از محل متواری شده است.

این مقام انتظامی به اقدامات پیش دستانه پلیس و آمادگی هر چه تمام تر مأموران کلانتری اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح مهار و اعلام مشخصات متهم به سایر گشت‌های انتظامی با استفاده از شلیک چند تیر هوایی، موتورسیکلت متوقف و موتورسوار دستگیر شد،

وی افزود: در بازرسی بدنی از متهم یک قبضه سلاح سرد و یک افشانه اشک‌آور و تلفن همراه سرقتی کشف شد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم ۳۳ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد و با استعلام از سابقه متهم مشخص شد متهم دارای سوابق متعدد زورگیری است.

به گفته وی، تمامی مال باختگان به همراه متهم پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.