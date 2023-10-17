کشف محموله سلاح غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی استان و شهرستان سلسله با اشراف اطلاعاتی از جابه‌جایی مقادیری اسلحه غیرمجاز توسط یک قاچاقچی با یک دستگاه پژو پارس در محورهای مواصلاتی استان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با اشراف و اقدام اطلاعاتی در محور فیروزآباد - خرم‌آباد طی یک عملیات مقتدرانه و رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، خودرو را از ناحیه لاستیک مورد هدف گلوله قرار داده که پس از توقیف و بازرسی آن ۳۰ قبضه کلت کمری و ۵۹ تیغه خشاب مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: در این عملیات یک قاچاقچی دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سردار الهی، عنوان کرد: پلیس با همکاری و تعامل خوب دستگاه قضائی با تمام توان با قاچاقچیان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.