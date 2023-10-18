به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در فینال تورنمنت چهارجانبه اردن به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی ۴ بر صفر ایران برابر قطر به پایان رسید. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های عربی به پوشش این مسابقه پرداختند.

خبرگزاری فانانیوز به قهرمانی ایران در این تورنمنت چهارجانبه اشاره کرد و نوشت: مراسم اهدای جام قهرمانی به دلیل همبستگی با مردم فلسطین لغو شد. فدراسیون فوتبال اردن با توجه به شرایط کنونی، تجاوزات وحشیانه به نوار غزه و کشتارهای مداوم علیه مردم در سرزمین‌های فلسطین، تصمیم گرفت تا مراسم اهدای جام این تورنمنت بین المللی را لغو کند.

خبرگزاری النهار بیروت هم ضمن اشاره به قهرمانی ایران به لغو مراسم قهرمانی اشاره کرد. این خبرگزاری نوشت این تورنمنت با هدف آمادگی برای مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا برگزار شد.

پایگاه خبر «وکاله الانباء» قطر هم به پوشش این بازی پرداخت. این روزنامه نوشت کی‌روش با همان سیستم دفاعی همیشگی خود مقابل ایران بازی کرد و چند بار تلاش کرد دروازه بیرانوند را باز کنند اما موفق نشدند.

پایگاه خبری «وین وین» هم به پیروزی ایران در فینال تورنمنت اردن اشاره کرده است. این رسانه به لغو مراسم اهدای جام به دلیل همبستگی با مردم فلسطین هم اشاره کرده است.

پایگاه خبری «کوره ۳۶۵» هم به شکست تیم ملی قطر با هدایت کارلوس کی‌روش از ایران اشاره کرده است و اینکه این مربی پیش از این هدایت ایران را هم به عهده داشته است.

وبسایت «الرایه» هم ضمن اشاره به این دیدار نوشت در نیمه اول تیم قطر با هدایت کی‌روش بازی منظم و قابل قبولی انجام داد اما در نیمه دوم نتوانست مقابل حملات ایرانی‌ها تاب بیاورد و متحمل یک شکست سنگین شد.